DP predstavio rezoluciju o BiH u Europarlamentu: 'To je uspješan europski model'

Saborski zastupnik DP-a Ivica Mesić predstavio je prijedlog o hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH za koju tvrdi da je uspješan europski model koji se već desetljećima primjenjuje u distriktu Brčko
U Europskom parlamentu u Bruxellesu saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Mesić predstavio je rješenje Domovinskog pokreta za hrvatsku izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini. Riječ je o inicijativi koja je izazvala buru u javnosti zbog toga jer se spominjala i podrška ponovnom osnivanju Herceg-Bosne.
U DP-u kažu da je njihovo rješenje za hrvatsku izbornu jedinicu u BiH pravo europsko rješenje, preslikano iz centra Europske unije i predstavlja jasan odgovor onima koji pod krinkom "građanske države" ruše ustavni poredak BiH i Daytonski sporazum.
"Naš prijedlog je takav da ga baš nitko ne može osporavati kao neeuropski i nedemokratski. Njime šaljemo i jasnu poruku nekim krugovima u EU da Europska unija ne smije biti platforma za podršku protuustavnim djelovanjima u BiH i rušenju Daytonskog sporazuma koji počiva na tri konstitutivna naroda!”, jasno je iz Europskog parlamenta poručio saborski zastupnik DP-a Ivica Mesić i tako, kako je istaknuo, ukazao na određene krugove unutar EU koji pod lažnim narativom o "građanskoj državi" ruše Daytonski sporazum i njime utvrđenu ustavnu arhitekturu BiH.
Usporedba s distriktom Brčko
Rješenje o hrvatskoj neteritorijalnoj izbornoj jedinici, opisano je kao uspješan europski model koji već desetljećima jamči stabilnost i prava malobrojnije zajednice u Bruxellesu. Takav model neteritorijalne izborne jedinice u BiH, konkretno u distriktu Brčko, kako je navedeno, uspješno se primjenjuje već više od 20 godina, što zagovornici ukidanja nacionalnih prava u BiH prešućuju.
"Bruxelles je najbolji primjer kako se sustavno čuva identitet i prava malobrojnijih zajednica. Zašto se ta činjenica krije od europske javnosti?”, upitao je Mesić, naglasivši kako se legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda ne smije zamijeniti dominacijom brojnijeg naroda pod krinkom građanskog uređenja.
Nastavit će inzistirati
Ključne poruke uključuju implementaciju neteritorijalne izborne jedinice europskog standarda za zaštitu jednakopravnosti, zatim energetsku stabilnost u kontekstu strateškog partnerstva Hrvatske sa SAD-om i projekta Južne plinske interkonekcije, te zaštitu Ustava i upozorenje da je nedopustivo rušenje Daytonskog sporazuma i izborni inženjering kojim se Hrvatima u BiH nameću predstavnici.
Govorom u Europskom parlamentu zastupnik Mesić poručio je da će Hrvatska, kao potpisnica Daytonskog sporazuma, nastaviti inzistirati na ovim reformama u BiH.