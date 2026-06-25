DP predstavio rezoluciju o BiH u Europarlamentu: 'To je uspješan europski model'

U Europskom parlamentu u Bruxellesu saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Mesić predstavio je rješenje Domovinskog pokreta za hrvatsku izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini. Riječ je o inicijativi koja je izazvala buru u javnosti zbog toga jer se spominjala i podrška ponovnom osnivanju Herceg-Bosne.

U DP-u kažu da je njihovo rješenje za hrvatsku izbornu jedinicu u BiH pravo europsko rješenje, preslikano iz centra Europske unije i predstavlja jasan odgovor onima koji pod krinkom "građanske države" ruše ustavni poredak BiH i Daytonski sporazum.

"Naš prijedlog je takav da ga baš nitko ne može osporavati kao neeuropski i nedemokratski. Njime šaljemo i jasnu poruku nekim krugovima u EU da Europska unija ne smije biti platforma za podršku protuustavnim djelovanjima u BiH i rušenju Daytonskog sporazuma koji počiva na tri konstitutivna naroda!”, jasno je iz Europskog parlamenta poručio saborski zastupnik DP-a Ivica Mesić i tako, kako je istaknuo, ukazao na određene krugove unutar EU koji pod lažnim narativom o "građanskoj državi" ruše Daytonski sporazum i njime utvrđenu ustavnu arhitekturu BiH.