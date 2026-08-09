FOTO Pogledajte kako izgleda urušena vila na koju su se popeli ozlijeđeni maloljetnici

Dvije maloljetne osobe ozlijeđene su u subotu navečer na Pećinama u Rijeci nakon što se urušio dio betonske ploče ruševnog pomoćnog objekta na koji se popela skupina od četvero maloljetnika, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava primorsko-goranska
Nesreća se dogodila oko 20.35 sati, nakon čega su na mjesto događaja stigli policija i ostale žurne službe. Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka, a težina njihovih ozljeda bit će naknadno utvrđena.
Policija nastavlja provoditi mjere i radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio Index, urušio se dio balkona napuštene kuće u blizini hotela Jadran na Šetalištu XIII. divizije.
Index navodi da je riječ o povijesnoj vili Gal-Turković, sagrađenoj početkom 20. stoljeća. Prema zemljišnim knjigama, njezin je vlasnik Maksim Igorevič Vasiljev, agent za nekretnine s adresom u Dubaiju.