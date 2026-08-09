FOTO Pogledajte kako izgleda urušena vila na koju su se popeli ozlijeđeni maloljetnici

Nesreća se dogodila oko 20.35 sati, nakon čega su na mjesto događaja stigli policija i ostale žurne službe. Dvoje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka, a težina njihovih ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Policija nastavlja provoditi mjere i radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio Index, urušio se dio balkona napuštene kuće u blizini hotela Jadran na Šetalištu XIII. divizije.