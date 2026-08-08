Pao balkon na kući u Rijeci: Ozlijeđeno dvoje mladih

U riječkom naselju Pećine tijekom večeri pao je balkon na napuštenoj kući u blizini hotela Jadran. Na mjesto događaja brzo u stigli vatrogasci i hitna pomoć.

Vatrogasci su za Večernji potvrdili da je intervencija u tijeku. Iako je kuća napuštena, dolazak hitne pomoći mogao bi sugerirati da ima žrtava.

Index je od policije doznao da su na balkonu u trenutku pada bila dva mladića. Težina njihovih ozljeda nije poznata.

"Vidio sam vatrogasce i hitnu kako trče. Rekli su da su klinci pali zajedno s balkonom", ispričao je svjedok.