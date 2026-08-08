nevjerojatan incident

Pao balkon na kući u Rijeci: Ozlijeđeno dvoje mladih

M.Da.

08.08.2026 u 21:52

Hitna pomoć, ilustracija
Hitna pomoć, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na mjesto događaja brzo u stigli vatrogasci i hitna pomoć

U riječkom naselju Pećine tijekom večeri pao je balkon na napuštenoj kući u blizini hotela Jadran. Na mjesto događaja brzo u stigli vatrogasci i hitna pomoć.

Vatrogasci su za Večernji potvrdili da je intervencija u tijeku. Iako je kuća napuštena, dolazak hitne pomoći mogao bi sugerirati da ima žrtava.

Index je od policije doznao da su na balkonu u trenutku pada bila dva mladića. Težina njihovih ozljeda nije poznata.

"Vidio sam vatrogasce i hitnu kako trče. Rekli su da su klinci pali zajedno s balkonom", ispričao je svjedok.

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