VIDEO Vučić predstavio Milutina i Dragutina: 'Dolaze na skup SNS-a'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi bizaran video. U najnovijem je predstavio javnosti robote Milutina i Dragutina, 'svoja dva prijatelja'. Riječ je, kaže on, o 'srpskim robotima' obučenima u narodnu nošnju i sa šajkačom

Roboti u videu plešu tradicionalno kolo 'Moravac'. Plesati je pokušao i sam Vučić, no ustvrdio je da mu 'ništa ne ide' i da roboti 'bolje izvode Moravac od njega'. Pozvao građane, a posebno mlade, da 27. lipnja u dođu na plato ispred Narodne skupštine u Beogradu, pa napomenuo da će i roboti biti na skupu. 'Posebno pozivam mlade, jer vi ste ti koji trebate voditi zemlju u budućnosti', rekao je Vučić te ustvrdio da je potrebno poštovanje prema starijima i zajednički rad. Na kraju je istaknuo kako Srbija mora ostati i moderna i tradicionalna: Ne smijemo dijeliti zemlju. Naša Srbija mora biti moderna zemlja, ali i zemlja koja čuva svoju tradiciju.'

Najavio je ranije da će svi sudionici tad dobiti 'glasački listić' s 15 predloženih tema i odabrati pet koje smatraju svojim ključnim zahtjevima i očekivanjima od vlasti i države. Vučićev poziv pristašama i glasačima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) 27. lipnja prate i upozorenja i poruke sindikata da se pritiscima na zaposlenike u mnogim poduzećima, a napose u javnom sektoru, nastoji osigurati što veća masovnost skupa. Taj skup Vučićevih lojalista oporba, studentski pokret i nevladine organizacije vide kao pokušaj iskazivanja protuteže kampanji studentskog pokreta 'Studenti pobjeđuju' i masovnom prosvjedu 23. svibnja. Organizacija Arhiv javnih skupova procijenila je da se tada okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi, dok ih je - prema službenoj procjeni policije - bilo oko 34.300. Masovni protuvladini prosvjedi u Srbiji počeli su koncem 2024. godine, potaknuti pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog i zahtjevima javnosti za odgovornost vlasti.