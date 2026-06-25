'MOJA DVA PRIJATELJA'

VIDEO Vučić predstavio Milutina i Dragutina: 'Dolaze na skup SNS-a'

L. Š.

25.06.2026 u 16:24

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: Boris Pejovic
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi bizaran video. U najnovijem je predstavio javnosti robote Milutina i Dragutina, 'svoja dva prijatelja'. Riječ je, kaže on, o 'srpskim robotima' obučenima u narodnu nošnju i sa šajkačom

Roboti u videu plešu tradicionalno kolo 'Moravac'. Plesati je pokušao i sam Vučić, no ustvrdio je da mu 'ništa ne ide' i da roboti 'bolje izvode Moravac od njega'. Pozvao građane, a posebno mlade, da 27. lipnja u dođu na plato ispred Narodne skupštine u Beogradu, pa napomenuo da će i roboti biti na skupu.

'Posebno pozivam mlade, jer vi ste ti koji trebate voditi zemlju u budućnosti', rekao je Vučić te ustvrdio da je potrebno poštovanje prema starijima i zajednički rad. Na kraju je istaknuo kako Srbija mora ostati i moderna i tradicionalna: Ne smijemo dijeliti zemlju. Naša Srbija mora biti moderna zemlja, ali i zemlja koja čuva svoju tradiciju.'

Najavio je ranije da će svi sudionici tad dobiti 'glasački listić' s 15 predloženih tema i odabrati pet koje smatraju svojim ključnim zahtjevima i očekivanjima od vlasti i države.

Vučićev poziv pristašama i glasačima vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) 27. lipnja prate i upozorenja i poruke sindikata da se pritiscima na zaposlenike u mnogim poduzećima, a napose u javnom sektoru, nastoji osigurati što veća masovnost skupa.

Taj skup Vučićevih lojalista oporba, studentski pokret i nevladine organizacije vide kao pokušaj iskazivanja protuteže kampanji studentskog pokreta 'Studenti pobjeđuju' i masovnom prosvjedu 23. svibnja. Organizacija Arhiv javnih skupova procijenila je da se tada okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi, dok ih je - prema službenoj procjeni policije - bilo oko 34.300.

Masovni protuvladini prosvjedi u Srbiji počeli su koncem 2024. godine, potaknuti pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog i zahtjevima javnosti za odgovornost vlasti.

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Posjet u Kini i roboti

Podsjetimo, tijekom nedavnog posjeta Kini Vučić je obišao inovacijski centar kompanije 'Mint Future Factory', gdje su mu predstavljene nove robotske i tehnološke mogućnosti, a posebnu pažnju izazvao je trenutak u kojem su roboti na srpskom jeziku poželjeli dobrodošlicu i zaplesali tradicionalno kolo.

'Kada sam vidio robote kako igraju naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva nego i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda', rekao je.

Komentirao je i radnu disciplinu robota. 'Prvi put sam pronašao nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti na poslu. Ne traže pauzu, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend', rekao je. Najavio je tada da bi se slične tehnologije uskoro mogle pojaviti i u Srbiji. 'To predstavlja potpuno novu razvojnu energiju za našu zemlju', poručio je.

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