Procurila dramatična snimka, očajni kapetan tankera: 'Dali ste mi dozvolu za prolaz, a sada pucate!'

Kapetan indijskog naftnog tankera zatražio je jučer dopuštenje za povlačenje nakon što je brod bio izložen vatri iranske mornarice u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca
Prema dostupnoj snimci radijske komunikacije, kapetan broda ‘Sanmar Herald’ poručio je iranskim snagama da je prethodno dobio odobrenje za prolazak, piše Metro.
‘Ovdje motorni brod Sanmar Herald. Dali ste mi dozvolu za prolaz. Drugi sam na vašem popisu. Sada pucate. Dopustite mi da se okrenem’, rekao je.
Podaci o kretanju broda pokazuju da je tanker pokušao napustiti Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac, no potom je promijenio smjer i povukao se.
Iranska mornarica istodobno je upozorila da nijedan brod ne bi smio napuštati sidrišta u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru.
‘Svaki pokušaj približavanja Hormuškom tjesnacu smatrat će se suradnjom s neprijateljem, a takva plovila bit će meta’, poručili su.
Situacija dolazi svega dan nakon što je Iran najavio da će ključni pomorski prolaz biti otvoren tijekom trajanja primirja. Međutim, odluka je brzo povučena nakon što su Sjedinjene Američke Države nastavile s blokadom iranskih luka.
Iransko združeno zapovjedništvo poručilo je da je kontrola nad tjesnacem ponovno uspostavljena ‘pod strogim nadzorom oružanih snaga’ te da će ograničenja ostati na snazi dok traje američka blokada.
Hormuški tjesnac ključna je točka globalne trgovine naftom, a svako ograničavanje prometa ima izravan utjecaj na svjetska tržišta i sigurnosnu situaciju.
Napetosti se odvijaju u kontekstu krhkog primirja između SAD-a i Irana, koje bi trebalo trajati do 22. travnja, dok su Izrael i Libanon započeli odvojeno desetodnevno primirje.