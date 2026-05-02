U četiri mjeseca ove godine podnesene 24 prijave za ratni zločin

'Osnovali smo i posebnu radnu skupinu koja bilježi izuzetne rezultate. Samo za područje grada Vukovara i okolice policija je prijavila 48 osoba za ratne zločine od kojih je 18 i uhićeno' , naveo je.

U izjavi novinarima nakon komemorativne svečanosti kojom je obilježena 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika vinkovačke Specijalne policije, Milina je rekao da je otkrivanje ratnih zločina već godinama prioritet Ravnateljstva policije.

Naveo je i da je policija u proteklim godinama u prosjeku godišnje prijavljivala više od stotinu djela ratnog zločina. 'Pa i ove godine do danas imamo prijavljena 24 kaznena djela ratnog zločina i tu nećemo stati', poručio je.

Dotaknuvši se zločina nad 12 policajaca u Borovu, kazao je kako je bilo određenih procesuiranja 90-tih godina nakon Domovinskog rata, ali i primjene Zakona o aboliciji.

'Međutim, unatoč tome, hrvatska je policija podnijela dodatno kaznene prijave za ratni zločin protiv četiri osobe', rekao je.

U Borovu je 2. svibnja 1991. godine iz zasjede ubijeno 12 hrvatskih policajaca nakon što su došli izbaviti dvojicu svojih kolega koje su tijekom redovite ophodnje u noći s 1. na 2. svibnja zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi.

Ubijeni su policajci Stjepan Bošnjak (1955.), Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.), Mladen Šarić (1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašić (1969.), Ivica Vučić (1961.), Luka Crnković (1970.), Marinko Petrušić (1966.), Janko Čović (1965.), Željko Hrala (1968.) i Mladen Čatić (1971.). U napadu su ranjena 23 policajca.