Nova klimatska mjera

Nema više reklama za burgere: Amsterdam prvi u svijetu zabranio oglašavanje mesa

M. Šu.

04.05.2026 u 11:05

Reklama u Amsterdamu Izvor: Profimedia / Autor: Robert vant Hoenderdaal / Alamy / Profimedia
Amsterdam je postao prvi glavni grad na svijetu koji je zabranio javno oglašavanje mesa i proizvoda povezanih s fosilnim gorivima, u sklopu mjera za smanjenje emisija i promjenu potrošačkih navika

Amsterdam je postao prvi glavni grad na svijetu koji je zabranio javne oglase za meso i proizvode povezane s fosilnim gorivima. Od 1. svibnja s plakata, tramvajskih stanica i postaja podzemne željeznice uklonjeni su oglasi za burgere, automobile na benzin i avionske prijevoznike, piše BBC.

Na jednoj od najprometnijih tramvajskih stanica, uz kružni tok okružen žutim narcisima i tulipanima, oglasni prostor sada promovira Rijksmuseum i koncert klasične glazbe. Donedavno su ondje bili oglasi za pileće medaljone, terence i jeftina putovanja.

Gradske vlasti poručuju da je cilj uskladiti javni prostor s klimatskim ciljevima. Amsterdam želi postići klimatsku neutralnost do 2050. i prepoloviti potrošnju mesa.

‘Klimatska kriza je hitna’, rekla je Anneke Veenhoff iz stranke GroenLinks. ‘Ako želite predvoditi klimatske politike, a istodobno iznajmljujete javni prostor za oglase koji idu protiv toga, što zapravo radite?’

Sličan stav ima i Anke Bakker iz Stranke za životinje, koja je pokrenula ovu inicijativu. Ona odbacuje kritike da je riječ o pretjeranom uplitanju države. ‘Ne zabranjujemo ljudima izbor, nego ograničavamo utjecaj velikih kompanija koje stalno govore što trebamo kupovati i jesti’, rekla je.

Iako oglasi za meso čine mali dio tržišta oglašavanja, zabrana ima snažnu simboličku poruku jer meso stavlja u isti kontekst s letovima i automobilima na fosilna goriva.

Industrija mesa kritizirala je odluku, tvrdeći da je riječ o nepoželjnom utjecaju na ponašanje potrošača, dok turistički sektor upozorava na ograničavanje tržišne slobode.

Aktivisti smatraju da je cilj stvoriti promjenu društvenih normi, uspoređujući ovu mjeru s nekadašnjim zabranama oglašavanja duhana.

Amsterdam nije prvi – grad Haarlem uveo je sličnu zabranu još 2024., a i drugi nizozemski gradovi slijede taj primjer. Slične mjere za fosilna goriva već postoje u više europskih gradova.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nema jasnih dokaza da zabrane oglašavanja izravno mijenjaju prehrambene navike, iako mogu utjecati na društvene norme.

