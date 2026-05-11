Šok nakon ugradnje novog brojila: 'Odjednom su mi naplatili sve zaostatke'

Problem je nastao jer je kompletan dug obračunan kao da je nastao u razdoblju nakon prosinca 2025. godine. Time je premašila limit od tri tisuće kilovatsati za subvencioniranu cijenu električne energije pa joj je dio potrošnje naplaćen po znatno višoj, tržišnoj cijeni.

‘Super, napokon nema više procjene nego ću plaćati stvarnu potrošnju’, pomislila je nakon ugradnje novog brojila u veljači.

Jedna Zagrepčanka neugodno se iznenadila kada joj je nakon ugradnje brojila za daljinsko očitavanje stigao račun za struju od gotovo 600 eura . Očekivala je da će napokon plaćati stvarnu potrošnju, no ubrzo je shvatila da joj je HEP odjednom obračunao višemjesečne zaostatke nastale zbog procjena i neočitavanja brojila, ispričala je Dori Koretić iz Jutarnjeg lista.

‘Platila sam nesporni dio računa od 50 eura, koliko je iznosila moja stvarna potrošnja, a za ostalo sam poslala prigovor’, rekla je čitateljica. U prigovoru je upozorila da dug nije mogao nastati u nekoliko mjeseci te da je riječ o zaostacima koji su se gomilali zbog nerealno niskih procjena potrošnje.

Prvi prigovor HEP je odbio, a odgovor koji je dobila, tvrdi, nije se konkretno bavio problemom na koji je upozoravala.

‘Dobila sam birokratski odgovor u kojem su mi objašnjavali kako nastaju računi i zašto je razlika obračunana po višoj cijeni, ali nitko nije odgovorio na ključno pitanje – zašto me se penalizira zbog toga što brojilo nije očitavano na vrijeme’, kazala je.

Nakon odbijenice poslala je i drugi prigovor Povjerenstvu za zaštitu potrošača. U međuvremenu joj je stigla i opomena za plaćanje spornog dijela računa.

‘Dok traje reklamacijski postupak, stigla mi je opomena. Očito odjeli međusobno ne komuniciraju’, rekla je.

Nakon medijskog upita HEP je ipak odlučio uvažiti njezin prigovor i napraviti novi obračun. Iz tvrtke su poručili da će korigirani mjerni podaci biti dostavljeni opskrbljivaču te da će se obračun ponovno izraditi za cijelo razdoblje.