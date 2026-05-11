Zbog farme pilića strahuju za ptice i okoliš: 'Drava se ne trži niti ne kupuje'

Velik broj ptica, koje su se ovdje godinama gnijezdile i na ovoj se lokaciji odmarale od napornog puta, mogle bi izgubiti još jedno vrijedno stanište. 'Čak ispod stotinjak metara od više različitih zaštićenih područja, tako da se pribojavamo. S načinom proizvodnje bi moglo utjecati ne samo na ono čega se lokalno stanovništvo boji - miris - nego i na kvalitetu zraka, tla i samih voda', rekla je građanska inicijativa mještana Apatije, Legrada i Donje Dubrave Kristina Pongrac.

U rezervatu Veliki Pažut organizirali su promatranje ptica kao upozorenje na moguće posljedice projekta. Sresti malu čigru - uz čaplju - kraljicu dravskih sprudova, u njezinu prirodnom okruženju, pravo je veselje. No, samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje su snimljene ove dravske ljepotice, ornitološkog rezervata "Veliki Pažut", gradi se farma pilića koja bi, smatraju ekološke udruge, mogla negativno utjecati na ornitofaunu, prenosi HRT .

'Svi ovi nusproizvodi koje farma proizvodi mogli bi utjecati na ta močvarna i vodena staništa koja su prisutna na našim područjima', poručila je ornitologinja Sandra Hodić.

Kako bi upozorili na narušavanje vrijednog ekosustava, naoružani objektivima, dalekozorima i knjigama, ovi su zaljubljenici u prirodu uživo vidjeli 37 vrsta ptica, od kojih je 33 strogo zaštićeno. Predivan je ovo šumski teren uz hrvatsko-mađarsku granicu s bogatim biljnim i životinjskim svijetom.

'Zanimljive vrste koje smo ovdje vidjeli su žute pastirice, vrsta koja može lijepo opisati kvalitetu staništa i koja može biti indikator. To je vrsta koja opisuje dobrotu ovog staništa i njegovu važnost. Isto tako imali smo na preletu i veliku bijelu čaplju koja nije toliko rijetka vrsta, ali je vezana uz specifični tip staništa', naglasio je stručni suradnik za očuvanje prirode u udruzi "Biom" Dominik Spevec.

Hoće li uskoro u ovim krošnjama biti ptičjeg pjeva, i koliko glasnog, pravo je pitanje. Zato se inicijativa protivi izgradnji farme te je do sada prikupila 6.000 potpisa. Zato će u idućim tjednima ovdje, između Drave i Mure, biti organizirani brojni događaji, među ostalim i koncert Darka Rundeka iduće subote. Sve pod geslom "Drava se ne trži niti ne kupuje".