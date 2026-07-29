MORH raspisao natječaj: Traže nove kadete

Ministarstvo obrane raspisalo je u srijedu javne natječaje za prijam u kadetsku službu u akademskoj godini 2026./2027. za 116 kadeta/kadetkinja na Sveučilištu obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” i za pet kadeta na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu
Na Sveučilište obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” u jesenskom upisnom roku u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 116 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija i to na Sveučilišni prijediplomski studij Vojno inženjerstvo do 70 kandidata, na Sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje do 40 kandidata i na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo do šest kandidata.
Na Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do pet kandidata upisanih na prvu godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija i to na Sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa – do pet kandidata.
Rok za podnošenje prijava je 14. kolovoza, izvijestili su iz MORH-a. Kandidati se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani-student i pisanim putem na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.
Ne smijete imati kazneni postupak
Uz prijavu, kandidat trebaju priložiti: zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela, presliku osobne iskaznice i rodnog lista te uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za prijam u kadetsku službu i ostale informacije navedene su u svakom pojedinom natječaju, a svi koji zadovolje uvjete odabirnog postupka bit će pozvani na Pripremni kamp koji će se provesti na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ tijekom rujna.
Tijekom školovanja kadeti i kadetkinje ostvaruju prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, stoji u priopćenju.