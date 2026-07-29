MORH raspisao natječaj: Traže nove kadete

Na Sveučilište obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” u jesenskom upisnom roku u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 116 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija i to na Sveučilišni prijediplomski studij Vojno inženjerstvo do 70 kandidata, na Sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje do 40 kandidata i na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo do šest kandidata.

Na Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do pet kandidata upisanih na prvu godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija i to na Sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa – do pet kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 14. kolovoza, izvijestili su iz MORH-a. Kandidati se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani-student i pisanim putem na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.