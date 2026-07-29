Podignuta optužnica protiv 23-godišnjaka zbog lažne dojave o bombi i ucjene od 100.000 eura

Radi se o slučaju od 3. siječnja kada je 23-godišnjak nazvao Županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru, u Knegincu kraj Varaždina, postavio bombu i tražio uplatu 100 tisuća eura, iako nikakva eksplozivna naprava nije bila postavljena.

Optužnica je podignuta zbog kaznenih djela iznude u pokušaju i lažne uzbune.

Zbog dojave policijski službenici regionalne protueksplozivne jedinice žurno su pretražili centar radi pronalaska eksplozivne naprave koje nije bilo. Muškarac nije uspio u svojoj namjeri jer mu novac nije isplaćen.

U optužnici je također predloženo da se protiv 23-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.