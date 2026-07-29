produljili mu istražni zatvor

Podignuta optužnica protiv 23-godišnjaka zbog lažne dojave o bombi i ucjene od 100.000 eura

M.Či.

29.07.2026 u 18:39

Policija - Ilustracija
Policija - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lažno dojavio o postavljanju bombe u trgovački centar kod Varaždina te je tražio uplatu od 100 tisuća eura

Optužnica je podignuta zbog kaznenih djela iznude u pokušaju i lažne uzbune.

Radi se o slučaju od 3. siječnja kada je 23-godišnjak nazvao Županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru, u Knegincu kraj Varaždina, postavio bombu i tražio uplatu 100 tisuća eura, iako nikakva eksplozivna naprava nije bila postavljena.

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Zbog dojave policijski službenici regionalne protueksplozivne jedinice žurno su pretražili centar radi pronalaska eksplozivne naprave koje nije bilo. Muškarac nije uspio u svojoj namjeri jer mu novac nije isplaćen.

U optužnici je također predloženo da se protiv 23-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

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