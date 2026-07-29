Meteorolog upozorava: 'Monstruozni toplinski val gurnut će temperature i preko 45°C'

Globalni vremenski modeli pokazuju na potencijalno povijesne toplinske anomalije koje bi mogle dovesti do još jednog brutalnog toplinskog vala i ekstremnih temperatura.

Kako piše meteorolog Marko Korošec na Severe Weather , 'monstruozni, dugotrajni četvrti toplinski val sezone' dolazi s toplinskom kupolom koja će poklopiti zapadnu i srednju Europu te Mediteran.

Posljednje dane srpnja obilježit će još jedan intenzivan toplinski val, koji ima potencijal živu u termometru na pojedinim područjima pogurati do rekordnih visina.

'Vrućina će se proširiti na veći dio Europe do kraja srpnja i nastaviti se u kolovozu', naglašava Korošec.

Pojašnjava kako će toplinska kupola prvenstveno zahvatiti Pirinejski poluotok i Francusku, gdje će temperature veoma lako premašiti 40, a u nekim područjima dosegnuti i do 45°C. Kako se središte grebena pomiče prema istoku, njegov utjecaj proširit će se na srednju Europu i dovesti temperature više od 40°C u zapadnu Njemačku, Italiju, Mađarsku i većinu sjevernih balkanskih zemalja. Pa tako i Hrvatsku.

Korošec ističe kako će izuzetno vruće vrijeme dodatno pogoršati već prisutnu ekološku katastrofu zbog požara u Španjolskoj i Francuskoj. No, dodaje da će se sad ti rizici od šumskih požara proširiti i na Srednju Europu kako se suha vrućina bude širila tijekom vikenda.

'S relativnom vlagom koja pada znatno ispod 20 posto, na snazi su eksplozivni uvjeti za šumske požare', upozorava i kako bi uvjeti mogli izazvati nove šumske požare diljem Mediterana i zemalja zapadnog Balkana. 'U tim uvjetima mogu se brzo zapaliti i proširiti novi šumski požari, jer vrlo niska relativna vlažnost i jači vjetrovi postaju povoljni za eksplozivne i nekontrolirane šumske požare'

Nema predaha ni tijekom noći

Osjećaj vrućine dodatno će pogoršavati tzv. 'tropske noći', jer se noćne temperature neće spuštati ispod sredine dvadesetih, a ponegdje i gornjih dvadesetih stupnjeva Celzijusa.

'Dugotrajni toplinski val s temperaturama od 35 do 40+°C koje traju danima također će brzo pogoršati toplinski stres i postojeće uvjete suše', naglašava.

Za razliku od prethodnih toplinskih valova koji su više zahvatili zapadnu Europu, ova će toplinska kupova biti više smještena u središnjim dijelovima. I mnogo intenzivnija.

Navodi kako će toplinska kupola biti 'parkirana nad Europom gotovo dva tjedna', što će rezultirati 'lokalno povijesnim toplinskim valom s temperaturama iznad 40 °C u mnogim zemljama'. Spas od visokih temperatura moći će se pronaći u sjeverozapadnoj Europi, odnosno Skandinaviji i na sjeveru Britanskog otočja.