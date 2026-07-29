Meteorolog upozorava: 'Monstruozni toplinski val gurnut će temperature i preko 45°C'

Sredina ljeta tradicionalno se smatra najtoplijim dijelom godine, a ovog će ljeta dijelovi Europe rušiti temperaturne rekorde
Posljednje dane srpnja obilježit će još jedan intenzivan toplinski val, koji ima potencijal živu u termometru na pojedinim područjima pogurati do rekordnih visina.
Kako piše meteorolog Marko Korošec na Severe Weather, 'monstruozni, dugotrajni četvrti toplinski val sezone' dolazi s toplinskom kupolom koja će poklopiti zapadnu i srednju Europu te Mediteran.
Globalni vremenski modeli pokazuju na potencijalno povijesne toplinske anomalije koje bi mogle dovesti do još jednog brutalnog toplinskog vala i ekstremnih temperatura.
'Vrućina će se proširiti na veći dio Europe do kraja srpnja i nastaviti se u kolovozu', naglašava Korošec.
Pojašnjava kako će toplinska kupola prvenstveno zahvatiti Pirinejski poluotok i Francusku, gdje će temperature veoma lako premašiti 40, a u nekim područjima dosegnuti i do 45°C. Kako se središte grebena pomiče prema istoku, njegov utjecaj proširit će se na srednju Europu i dovesti temperature više od 40°C u zapadnu Njemačku, Italiju, Mađarsku i većinu sjevernih balkanskih zemalja. Pa tako i Hrvatsku.
Korošec ističe kako će izuzetno vruće vrijeme dodatno pogoršati već prisutnu ekološku katastrofu zbog požara u Španjolskoj i Francuskoj. No, dodaje da će se sad ti rizici od šumskih požara proširiti i na Srednju Europu kako se suha vrućina bude širila tijekom vikenda.
'S relativnom vlagom koja pada znatno ispod 20 posto, na snazi su eksplozivni uvjeti za šumske požare', upozorava i kako bi uvjeti mogli izazvati nove šumske požare diljem Mediterana i zemalja zapadnog Balkana. 'U tim uvjetima mogu se brzo zapaliti i proširiti novi šumski požari, jer vrlo niska relativna vlažnost i jači vjetrovi postaju povoljni za eksplozivne i nekontrolirane šumske požare'
Nema predaha ni tijekom noći
Osjećaj vrućine dodatno će pogoršavati tzv. 'tropske noći', jer se noćne temperature neće spuštati ispod sredine dvadesetih, a ponegdje i gornjih dvadesetih stupnjeva Celzijusa.
'Dugotrajni toplinski val s temperaturama od 35 do 40+°C koje traju danima također će brzo pogoršati toplinski stres i postojeće uvjete suše', naglašava.
Za razliku od prethodnih toplinskih valova koji su više zahvatili zapadnu Europu, ova će toplinska kupova biti više smještena u središnjim dijelovima. I mnogo intenzivnija.
Navodi kako će toplinska kupola biti 'parkirana nad Europom gotovo dva tjedna', što će rezultirati 'lokalno povijesnim toplinskim valom s temperaturama iznad 40 °C u mnogim zemljama'. Spas od visokih temperatura moći će se pronaći u sjeverozapadnoj Europi, odnosno Skandinaviji i na sjeveru Britanskog otočja.
A kako će biti u Hrvatskoj?
Korošec ističe kako će se, s ovim toplinskim valom najtoplija zračna masa sezone razviti upravo nad srednjom Europom i Balkanom i to od sredine tjedna do sljedećeg vikenda.
Tako bi područje Italije, Hrvatske i Mađarske nakon četvrtka moglo bilježiti temperature od 40-43 °C tijekom više dana.
'Očekuje se da će se temperature iznad 40 stupnjeva proširiti na Padsku nizinu i Toskanu u Italiji, neke nizine u Sloveniji, istočnu Hrvatsku, sjevernu Bosnu i Hercegovinu, sjeverno-središnju Srbiju, veći dio Mađarske i zapadnu Rumunjsku tijekom vikenda', naglašava Korošec.
Tijekom vikenda temperature bi mogle dosegnuti povijesne razine, a vjerojatno će ih negdje, lokalno i premašiti. Noćne temperature također će biti visoke kada se pojave vjetroviti dani, a vjetrovi će također brzo povećati opasnost od šumskih požara nad Balkanom i Italijom.