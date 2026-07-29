Kuk objašnjava situaciju u Japanu i odgovara na važno pitanje: 'To nema utjecaj'

Tragični potres u Japanu u kojem ima i poginulih za Dnevnik HRT -a je prokomentirao Krešimir Kuk , rukovoditelj Seizmološke službe podsjetivši da je Japan na izrazitom potresnom području te je upozorio da tamošnje stanovništvo može očekivati daljnje podrhtavanje tla.

'Čak četiri litosferne ploče međusobno djeluju. Za najjače potrese na svijetu dovoljne su i dvije ploče, a ovo je sustav koji ima nekoliko tisuća zona rasjeda. Cijeli Japan permanentno je pritiskan sa svih strana. To je jedan od najkompleksnijih seizmičkih sustava na svijetu. Sigurno će se događati naknadni potresi. Nakon jačeg potresa svi naknadni su slabiji, ali to ne da nisu opasni. Stoga je izdano upozorenje, a i evakuirani su brojni stanovnici', komentirao je Kuk, prenosi HRT.

Dodao je i da se 'oko deset posto svih jačih potresa iznad 6 po Richteru događa u Japanu', a k tome je prokomentirao i dva današnja potresa u susjednoj BiH, južnije od Sarajeva (mangituda 3) te u Socu (2.7) te seizmičku aktivnost na Jadranu.

'Tamo se već tjednima događa potresna aktivnost. To nisu potresi koji bi mogli izazvati materijalnu štetu. Na Jadranu imamo tzv. Jadransku mikroploču koja se podvlači pod Dinaride. To je uzrok potresa na našem dijelu primorja. Povremeno imamo i one jače potrese' objasnio je.

U unutrašnjosti zemlje nema klimatskih utjecaja

Iako svjedočimo katastrofalnim posljedicama klimatskih promjena poput požara u Francuskoj i Španjolskoj, seizmolog Kuk je isticao da to nema veze s potresima. Na njih naprosto ne utječu ni meteorološki ni klimatski uvjeti.

'Potresi se događaju duboko u unutrašnjosti Zemlje. Na našim područjima prosječne dubine žarišta su ispod 10 ili 15 kilometara', pojasnio je Kuk.