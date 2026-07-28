Ivan Vučić

Ovo je mladić koji je uhvatio vandala iz Međugorja: 'Bio je jak, ali radim kao zaštitar'

V. B.

28.07.2026 u 15:26

Ivan Vučić
Ivan Vučić Izvor: Društvene mreže / Autor: screenshot FB
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Ivan Vučić (27) iz Cerna pored Ljubuškog svladao je Poljaka (31) kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela na području Međugorja

'Vidjeli smo da se netko poljem kreće, Ivan je odmah krenuo dolje i upitao nepoznatog čovjeka: ‘Jeste li vi Poljak?‘.

A on je odmah počeo vikati: ‘No, no, Holandija!‘.

Međutim, Ivan mu nije povjerovao, nego ga je oborio na pod dok se akciji nisu pridružili ostali i došla policija, ekskluzivno je za Slobodnu Dalmaciju otkrio Viktor Vučić, koji je snimao cijelu akciju.

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'Vidio sam ga preko dalekozora u polju, odmah sam se spustio automobilom dolje. Počeo je bježati, skočio sam na njega i primijenio silu. Nije baš bio slab, ali znam i ja neke metode kako svladati osobu. Radim kao zaštitar. Ubrzo su stigli djelatnici MUP-a iz Ljubuškog, tako da smo akciju priveli kraju, kazao je.

Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
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Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Podsjetimo, u noći na utorak u Međugorju su oskvrnuti Gospin kip i više lokacija na Brdu ukazanja, a zapaljen je i vanjski oltar crkve sv. Jakova.

Vandal iz Međimurja
Vandal iz Međimurja Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hercegovina.info

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