Ovo je mladić koji je uhvatio vandala iz Međugorja: 'Bio je jak, ali radim kao zaštitar'

'Vidjeli smo da se netko poljem kreće, Ivan je odmah krenuo dolje i upitao nepoznatog čovjeka: ‘Jeste li vi Poljak?‘.

A on je odmah počeo vikati: ‘No, no, Holandija!‘.

Međutim, Ivan mu nije povjerovao, nego ga je oborio na pod dok se akciji nisu pridružili ostali i došla policija, ekskluzivno je za Slobodnu Dalmaciju otkrio Viktor Vučić, koji je snimao cijelu akciju.