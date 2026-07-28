Pripadnicima HVO-a stiže borački dodatak: Već primaju mirovinu iz Hrvatske

Parlament Federacije BiH odlučio je uvesti borački dodatak pripadnicima Armije BiH, HVO-a i MUP-a RBiH u iznosu od 1,50 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u obrani zemlje od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH izglasavanjem izmjena zakona uvelo je borački dodatak pripadnicima oružanih snaga, koji su sudjelovali u obrani zemlje od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Na dodatak imaju pravo i članovi obitelji poginulog ili umrlog branitelja bez obzira na razdoblje sudjelovanja u obrani, piše Klix.ba. Kako je utvrđeno, pravo na dodatak bi imalo 383.494 korisnika, bivša pripadnika Armije BiH, HVO-a i MUP-a RBiH. Predložen je i iznos dodatka od 1,50 konvertibilnih maraka (0,77 eura) po mjesecu sudjelovanja u obrani te je procijenjeno da će za ove potrebe godišnje trebati izdvojiti 234.700.000 maraka (120.358.974,36 eura).

'Dan u ratu ne može se platiti ni naplatiti' "Podržavam donošenje zakona, ali sam skrenuo pažnju na činjenicu da raspon od 18 do 66 maraka (9,23 do 33,85 eura), koliko će borac dobiti nije adekvatan opterećenju budžeta od 235 milijuna maraka. Posebno kada znamo da Fond solidarnosti vapi za sredstvima. Ne podcjenjujem visinu iznosa, ali sa 235 milijuna maraka na godišnjem nivou mogli bismo riješiti pitanje Fonda solidarnosti, dok egzistenciju boračke populacije i njihovih obitelji, slobodan sam reći, čak ni bazično nećemo", čulo se iz parlamentarnih klupa, piše Klix.ba. "Dan proveden u ratu, to teško, krvavo i turobno iskustvo, ne može se ni platiti niti naplatiti. Ali upravo zato prema borcima moramo imati odgovoran odnos. Ne možemo donositi odluke koje će izgledati dobro na papiru, a zatim ostaviti institucije bez sredstava za njihovo provođenje. Jedna i pol marka po mjesecu provedenom u ratu je premalo i ponižavajuće za borce. Ako želimo pomoći borcima, onda to moramo učiniti na način koji je dostojanstven i održiv, a ne kroz simbolične iznose koji neće riješiti njihove stvarne probleme", rekao je zastupnik Naše stranke, Marko Cvitanović.