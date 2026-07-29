dat će mandat na raspolaganje

Krajač nakon izbora u HOO: 'Za mene ne brinite'

M.Či.

29.07.2026 u 19:30

Siniša Krajač
Siniša Krajač Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
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Hrvatski olimpijski odbor dobio je novog predsjednika, Josipa Varvodića, pred kojim je sad velik posao. Treba oko sebe okupiti ljude kojima vjeruje i koji će s njim raditi na unaprjeđenju hrvatskog sporta. Jasno je da za jednog čovjeka tamo nema mjesta

Tijekom cijele kampanje Varvodić je isticao da se ne vidi u budućoj suradnji s glavnim tajnikom HOO-a Sinišom Krajačem. U nekoliko ga je navrata prozivao da je bio stvarni protivnik u utrci za predsjedničko mjesto, dok je Dragan Primorac bio samo paravan.

Nakon izbora, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač razgovarao je s reporterkom N1 Hrvatska, Katarinom Plantak o svojoj budućnosti u HOO-u.

'Sada je na novoj ekipi da složi kompletnu postavu, postavi ljude koje je planirala i krene dalje raditi', rekao je Krajač na samom početku razgovora.

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Na Varvodićeve prozivke nije se htio osvrtati. Rekao je tek da je on morao tehnički odraditi posao dok se službeno ne priznaju sva tijela.

'Dat ću mandat na raspolaganje, a do tad sam jedina ovlaštena osoba za zastupanje i toga ću se držati', rekao je Krajač i dodao kako će nakon toga drugi odlučiti što će dalje raditi.

Upitan vidi li svoju budućnost u HOO uz Varvodića, Krajač je bio jasan.

'Imam nekakva svoja radna prava, ali svakako, čovjek si mora izabrati svog prvog suradnika i tu nema nikakve ljutnje. To je posao. Za mene ne brinite. Ja ću vidjeti što i kako dalje', rekao je te dodao kako za sad nema konkretne planove.

Osvrnuvši se na USKOK-ovu istragu u kojoj je uhićen Šegota, ponovio je svoj raniji stav da se ne boji uhićenja.

'Nemam se razloga bojati', dodao je.

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