Krajač nakon izbora u HOO: 'Za mene ne brinite'

' Sada je na novoj ekipi da složi kompletnu postavu , postavi ljude koje je planirala i krene dalje raditi', rekao je Krajač na samom početku razgovora.

Nakon izbora, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač razgovarao je s reporterkom N1 Hrvatska , Katarinom Plantak o svojoj budućnosti u HOO-u.

Tijekom cijele kampanje Varvodić je isticao da se ne vidi u budućoj suradnji s glavnim tajnikom HOO-a Sinišom Krajačem . U nekoliko ga je navrata prozivao da je bio stvarni protivnik u utrci za predsjedničko mjesto, dok je Dragan Primorac bio samo paravan.

Na Varvodićeve prozivke nije se htio osvrtati. Rekao je tek da je on morao tehnički odraditi posao dok se službeno ne priznaju sva tijela.

'Dat ću mandat na raspolaganje, a do tad sam jedina ovlaštena osoba za zastupanje i toga ću se držati', rekao je Krajač i dodao kako će nakon toga drugi odlučiti što će dalje raditi.

Upitan vidi li svoju budućnost u HOO uz Varvodića, Krajač je bio jasan.

'Imam nekakva svoja radna prava, ali svakako, čovjek si mora izabrati svog prvog suradnika i tu nema nikakve ljutnje. To je posao. Za mene ne brinite. Ja ću vidjeti što i kako dalje', rekao je te dodao kako za sad nema konkretne planove.

Osvrnuvši se na USKOK-ovu istragu u kojoj je uhićen Šegota, ponovio je svoj raniji stav da se ne boji uhićenja.

'Nemam se razloga bojati', dodao je.