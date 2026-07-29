rizik je sve veći

Dramatično upozorenje agencije EU: 'Cijela Europa mogla bi biti u plamenu'

M.Či.

29.07.2026 u 19:10

tportal
Izvor: EPA / Autor: LOIC MARTIN / HANDOUT
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Toplinski val koji donosi visoke temperature i sušu, u sljedećih bi nekoliko dana mogao podići rizik od požara u cijeloj Europi, upozorili su iz Centra za koordinaciju hitnih odgovora EU-a (ECCR)

Kako je istaknula u razgovoru s novinarima, voditeljica ECCR-a, Maria Zuber, Grčka, Italija i srednja Europa suočit će se s povećanim rizikom od šumskih požara u sljedećih nekoliko tjedana.

Kako prenosi Reuters, sljedećih nekoliko dana će u Francuskoj biti izuzetno teški, ali bi se i druge zemlje trebale pripremiti za potencijalne katastrofe.

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'Rizik se već seli u Grčku i srednju Europu', istaknula je Zuber. 'Ako se trenutni požari u Portugalu i Španjolskoj do tada ne ugase, cijela će Europa biti u plamenu', rekla je.

Dodala je kako je Grčka do sad bila pošteđena, ali rizik raste iz dana u dan.

Naglasila je kako bi 2026. požarna sezona mogla postati najveća u europskoj povijesti te nadmašiti neslavan rekord postavljen prošle godine kad je izgorjelo više od milijun hektara.

'Obilne zimske i proljetne kiše dovele su do eksplozije biljnog svijeta koji je ljetna vrućina pretvorila u materijal potpalu', dodala je.

ECCR koordinira raspoređivanje zrakoplova i vatrogasaca u zemlje koje traže hitnu pomoć koristeći europske resurse. Zahvaljujući toj pomoći u Francusku je poslano sedam protupožarnih zrakoplova i četiri helikoptera, a u Španjolsku šest zrakoplova i tri kopnena tima za gašenje šumskih požara.

No, Zuber ističe kako ECCR još ima na raspolaganju zrakoplove koji nisu uključeni u gašenje, ali su raspoređeni u istočnoj i srednjoj Europi zbog povećanog rizika o šumskih požara na tom području.

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