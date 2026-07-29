Splitsko vijeće izglasalo: Od 21 sat nema prodaje alkohola u trgovinama

Splitsko Gradsko vijeće u srijedu je sa 16 glasova za i devet suzdržanih prihvatilo odluku kojom se do 15. rujna zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 do 6 sati u trgovinama i drugim prodajnim objektima radi zaštite javnog reda i mira.

Odluka se odnosi na trgovine, supermarkete, kioske, benzinske postaje, tržnice, štandove, prodajne automate i druga prodajna mjesta, dok se ne primjenjuje na ugostiteljske objekte poput kafića, restorana i noćnih klubova. Iz Grada Splita poručili su da se mjera uvodi radi smanjenja narušavanja javnog reda i mira, buke, neprimjerenog ponašanja i onečišćenja javnih površina tijekom turističke sezone te zaštite povijesne jezgre i Dioklecijanove palače. Rasprava se najvećim dijelom vodila o tome hoće li zabrana postići željeni učinak te treba li se odnositi na cijelo gradsko područje ili samo na pojedine zone. Nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević ocijenio je prijedlog "lošom kopijom" ranijih inicijativa te se zauzeo za zoniranje i reguliranje rada noćnih klubova.

"Nemojmo ići u takvu zabranu. Omogućite zoniranje, a u paketu donesite mjere za noćne klubove i trgovine. To je štetno", rekao je Ivošević. Smatra da se problemi u središtu grada ne mogu riješiti bez reguliranja rada noćnih klubova te iznio kritike na račun postupanja policije tijekom noći u užem središtu Splita. "Naša policija radi u klubovima. Kada treba izmjestiti neki klub u Marmontovoj, tada ih nema nigdje jer ondje rade na crno kao zaštitari u nekim klubovima", ustvrdio je.

Direkt: Nema štete, ali nema ni koristi Vijećnik Direkta Jakov Prkić ocijenio je da prijedlog neće donijeti značajnije učinke. "Nema štete, ali nema ni gotovo nikakve koristi. Onaj tko želi nabaviti alkohol u Solinu, nabavit će ga tamo", rekao je. Nezavisni vijećnik Damir Barbir također se založio za zoniranje, ocijenivši da odluka "ima pozitivnih elemenata, ali nije trajno ni potpuno rješenje", dok je vijećnik Domovinskog pokreta Aris Zlodre podržao prijedlog, istaknuvši da ide u dobrom smjeru jer prodaja alkohola treba biti vezana uz ugostiteljske objekte. Vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić rekao je da mjera sama neće riješiti problem, ali da je treba podržati zbog zaštite kvalitete života građana, upozorivši i na probleme koje stvaraju organizirane pub crawl ture. Nezavisni vijećnik Davor Matijević podržao je odluku, iako je rekao da "nije najsretniji" te ocijenio da bi trebalo nastaviti s mjerama kojima bi se iz središta grada izmjestili sadržaji povezani s party turizmom.

Šuta: Pratit ćemo učinke odluke i po potrebi mijenjati Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da će Grad pratiti učinke odluke te po potrebi predlagati njezine izmjene. "To je bila politička rasprava jer je ovo politička odluka. Moramo pratiti mjere koje smo donijeli i, ako bude potrebno nešto mijenjati, to ćemo učiniti", rekao je Šuta.