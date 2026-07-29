Fra Jozo Grbeš o incidentu u Međugorju: 'Malo je potrebno da čovjek padne i izgubi se'

Iako su se vjernici i mještani brzo organizirali i očistili vandalizirane kipove i obnovili vanjski oltar, mnogi se još uvijek pitaju što je to natjeralo čovjeka koji je prije nekoliko godina hodočastio u to svetište, da ga sad tako vandalizira.

Reporterka Dnevnika Nove TV, Bruna Papić, o incidentu je razgovarala s provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije, fra Jozom Grbešom.

'Potreslo je to mnoge ljude. Ne očekuju to na jednom mjestu molitve, gdje ljudi traže svetost i pronalaze sami sebe', rekao je Grbeš za Dnevnik Nove TV.