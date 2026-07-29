Fra Jozo Grbeš o incidentu u Međugorju: 'Malo je potrebno da čovjek padne i izgubi se'

Dan nakon što je svetište u Međugorju doživjelo nezapamćeni vandalizam, dojmovi se još uvijek nisu slegli
Iako su se vjernici i mještani brzo organizirali i očistili vandalizirane kipove i obnovili vanjski oltar, mnogi se još uvijek pitaju što je to natjeralo čovjeka koji je prije nekoliko godina hodočastio u to svetište, da ga sad tako vandalizira.
Reporterka Dnevnika Nove TV, Bruna Papić, o incidentu je razgovarala s provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije, fra Jozom Grbešom.
'Potreslo je to mnoge ljude. Ne očekuju to na jednom mjestu molitve, gdje ljudi traže svetost i pronalaze sami sebe', rekao je Grbeš za Dnevnik Nove TV.
Prisjetio se sličnog incidenta koji se dogodio u bazilici Svetog Petra prije godinu dana i dodao kako živimo u svijetu u kojem će vjerojatno biti sve više takvih ljudi. No, dodaje, i za njih se treba pobrinuti. Stoga je vjernicima koji su potreseni nakon ovog vandalskog čina poručio da ostanu u miru i nastave moliti.
'Ovo je mjesto mira gdje ljudi susreću druge u miru, pronalaze sebe i za takve ljude treba moliti', rekao je fra Grbeš.
Prokomentirao je činjenicu da je muškarac koji je vandalizirao svetište prije nekoliko godina u njega hodočastio.
'Malo je potrebno da čovjek padne i izgubi se. Ne bih želio karakterizirati nikoga, jer ga ne poznajem. Ali mi smo svjedoci da se to ljudima događa, tako da ne bih tu tražio posebne usporedbe', rekao je i na kraju poručio kako treba širiti mir, jer je on svijetu zaista potreban.