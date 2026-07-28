Uhvaćen muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju, objavljena snimka uhićenja!

Prema prvim informacijama, osumnjičenik za vandalizam u Međugorju pronađen je i uhićen u mjestu Cerno, gdje je zadržan radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja.

Policija zasad nije objavila više detalja o okolnostima uhićenja, a očekuje se da će se oglasiti nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja. Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićena je na području Zapadnohercegovačke županije - potvrdila je za Bljesak.info Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNŽ-a, prenosi Hercegovina.info koja nam je i ustupila fotografiju uhićenja.