Uhvaćen muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju, objavljena snimka uhićenja!

Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak. Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru.
Prema prvim informacijama, osumnjičenik za vandalizam u Međugorju pronađen je i uhićen u mjestu Cerno, gdje je zadržan radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja.
Policija zasad nije objavila više detalja o okolnostima uhićenja, a očekuje se da će se oglasiti nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja. Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićena je na području Zapadnohercegovačke županije - potvrdila je za Bljesak.info Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNŽ-a, prenosi Hercegovina.info koja nam je i ustupila fotografiju uhićenja.
Slobodna Dalmacija objavila je videosnimku uhićenja.
Podsjetimo, u noći na utorak u Međugorju su oskvrnuti Gospin kip i više lokacija na Brdu ukazanja, a zapaljen je i vanjski oltar crkve sv. Jakova.
Zbog ovog vandalskog čina policija je ranije uputila apel građanima za pomoć u pronalasku osumnjičenika, navodeći da postoje saznanja da se nalazi na području Ljubuškog. Prema najnovijim informacijama, upravo je ondje i nađen.
Nakon dojave o incidentu policija je uspostavila sigurnosni obruč oko Međugorja i okolnih mjesta, raspoređujući više ophodnji i kontrolnih točaka. Bilo joj je dostupno više videosnimki u kojima se vidi kako muškarac crnom bojom prekriva lice na Gospinu kipu, a zatim spaljuje vanjski oltar crkve svetog Jakova.
Kip se nalazi na Podbrdu, na kojem se, kako tvrdi šestero vidjelaca, od 1981. godine ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis 'Đavo u suknji' i poruka da su vidjelice lagale.
Međugorje u južnoj Hercegovini jedno je od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu.