vandalizam

Uhvaćen muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju, objavljena snimka uhićenja!

I.J.

28.07.2026 u 13:20

Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak
Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hercegovina.info
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Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak. Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru.

Prema prvim informacijama, osumnjičenik za vandalizam u Međugorju pronađen je i uhićen u mjestu Cerno, gdje je zadržan radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja.

Policija zasad nije objavila više detalja o okolnostima uhićenja, a očekuje se da će se oglasiti nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja. Osoba koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićena je na području Zapadnohercegovačke županije - potvrdila je za Bljesak.info Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNŽ-a, prenosi Hercegovina.info koja nam je i ustupila fotografiju uhićenja.

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Slobodna Dalmacija objavila je videosnimku uhićenja.

Podsjetimo, u noći na utorak u Međugorju su oskvrnuti Gospin kip i više lokacija na Brdu ukazanja, a zapaljen je i vanjski oltar crkve sv. Jakova.

Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
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Štićenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zbog ovog vandalskog čina policija je ranije uputila apel građanima za pomoć u pronalasku osumnjičenika, navodeći da postoje saznanja da se nalazi na području Ljubuškog. Prema najnovijim informacijama, upravo je ondje i nađen.

Nakon dojave o incidentu policija je uspostavila sigurnosni obruč oko Međugorja i okolnih mjesta, raspoređujući više ophodnji i kontrolnih točaka. Bilo joj je dostupno više videosnimki u kojima se vidi kako muškarac crnom bojom prekriva lice na Gospinu kipu, a zatim spaljuje vanjski oltar crkve svetog Jakova.

Oskvrnuti kip Gospe
Oskvrnuti kip Gospe Izvor: Društvene mreže / Autor: facebook La Luce di Maria

Kip se nalazi na Podbrdu, na kojem se, kako tvrdi šestero vidjelaca, od 1981. godine ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis 'Đavo u suknji' i poruka da su vidjelice lagale.

Međugorje u južnoj Hercegovini jedno je od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu.

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vandalizam

vandalizam

Uhvaćen muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju, objavljena snimka uhićenja!
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