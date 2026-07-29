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VIDEO Dron pogodio LNG skladište u Egiptu: Meta bila američka kompanija?

Ivor Kruljac

29.07.2026 u 19:33

Dron pogodio LNG skladište u Egiptu
Dron pogodio LNG skladište u Egiptu Izvor: Screenshot / Autor: Jack Prandelli / X
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Najmanje jedan dron je pogodio metu, a informacije o žrtvama i razmjeru štete trenutačno nisu poznate

Službenih informacija o razmjerima štete i mogućim žrtvama nema, ali najmanje jedan dron je pogodio plutajuće skladište LNG plina u egipatskoj luci Damietta.

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Ovu informacija je objavila tvrtka Ambri Maritime Security, a društvenim mrežama se širi video nakon napada. Po svemu sudeći, meta napada je bilo plutajuće skladište u vlasništvu jedne američke tvrtke u toj luci.

Incident povećava zabrinutost oko sigurnosti energetske infrastrukture u regiji koja trenutno djeluje kao zaobilaznica Hormuškog tjesnaca usred rata SAD-a i Irana.

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