VIDEO Dron pogodio LNG skladište u Egiptu: Meta bila američka kompanija?

Službenih informacija o razmjerima štete i mogućim žrtvama nema, ali najmanje jedan dron je pogodio plutajuće skladište LNG plina u egipatskoj luci Damietta.

Ovu informacija je objavila tvrtka Ambri Maritime Security, a društvenim mrežama se širi video nakon napada. Po svemu sudeći, meta napada je bilo plutajuće skladište u vlasništvu jedne američke tvrtke u toj luci.