Sestra premlaćenog mladića: Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku... a onda je krenulo brutalno nasilje'

'Dok je prolazio pored Fine, ta skupina dečki mu je počela dobacivati nešto , provocirati, iako ga uopće ne poznaju niti on zna ikoga od njih. To rade svakoga vikenda, uvijek su na istom mjestu, i svi to znamo. Brat ih je prvo ignorirao, ali su oni krenuli za njim (...) Moj brat je povučen, ima 30 godina, ali se uopće ne zna tući. Zapravo nije ni stigao pružiti nikakav otpor. Dok je ustajao, rekao im je da ga ne tuku, da mora nazad u Njemačku na posao, ali ovaj sa snimke ga je udario nogom u glavu i on je izgubio svijest. Potom kreće to brutalno nasilje nad njim ', ispričala je za 24sata.

Navela je da je djevojka koja je sve snimala zvala policiju i Hitnu te polijevala njenog brata vodom.

'Iako je policija udaljena doslovno pet minuta pješke od mjesta događaja, došli su tek za 20 minuta. Hitna se nije ni pojavila. Kada je policija konačno došla, oni su ga stavili u auto i odvezli u bolnicu', rekla je i dodala da u Brodu nemaju dobra iskustva s policijom kada su takve stvari u pitanju.

'Naša policija ne kažnjava takve napade', kazala je, naglašavajući da i ona i brat žele ostati anonimni iz straha 'jer se boje te ekipe koja svakog vikenda provocira i pravi nerede'.