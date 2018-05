Ministarstvo poljoprivrede nabavlja izraelske dronove za praćenje ribolova

Ministarstvo poljoprivrede i izraelska tvrtka Aeronautics potpisali su u utorak ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava za potrebe nadzora i kontrole ribolova, vrijedan 4,87 milijuna eura, a projekt će sa 70 posto bit sufinanciran iz sredstava EU fondova

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić rekao je prilikom potpisivanja ugovora da će se sustav uz ostalo koristiti za praćenje legalnih i ilegalnih ribolovnih aktivnosti na Jadranu, kontrolu prostorno ograničenog ribolova, nadzor izlova tune, kao i plave ribe noću. Isto tako, koristit će se i za nadzor ulaska ribarskih plovila sa stranom zastavom u hrvatsko teritorijalno more te identifikaciju ribarskih plovila temeljem vanjskih oznaka.

Istaknuo je i da je nabava besposadnog zrakoplovnog sustava najveća i najznačajnija stavka u planiranoj modernizaciji sustava nadzora i kontrole ribarstva do 2020. godine te da je projekt proveden u suradnji sa MORH-om . Pritom ministarstvo poljoprivrede osigurava sredstva za nabavu opreme, dok MORH preuzima logističku podršku i rukovanje opremom.

Pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse MORH-a Roman Mikulić zadovoljan je što Hrvatska dobiva suvremeni sustav kontrole i izviđanja morskih i kopnenih površina. Sustav je, po njemu, važan i zbog treninga i uvježbavanja hrvatskih vojnih postrojbi, odnosno zbog pomoći koje će im izraelski partner pružiti pri korištenju sustava, koji će se kasnije moći integrirati i sa borbenim sustavom.

"Jako nam je važno da u realnom vremenu možemo promatrati stanje, a kada se sjetimo lanjskih požara, ovo je sustav koji nam mnogo može pružiti kako u prevenciji tako i u ranom otkrivanju požara", tvrdi Mikulić.

Zamjenik predsjednika Uprave tvrtke Aeronautics Dany Eshchar naveo je da se radi o jednom od najsuvremenijih sustava te vrste u svijetu. Njihov Orbiter, koji kupuje i Hrvatska, može letjeti do 7 sati, s dometom do 150 kilometara. Kazao je kako je sustav vrlo tih, iznimno učinkovit, s jakom kamerom, odnosno odličnom mogućnosti zumiranja. Bespilotni sustav leti do 6 kilometara u visinu.

Eshchar je naglasio da njegova tvrtka ima klijente u 55 zemalja, mnoge od njih europske, a posluju i sa SAD-om.

Na natječaj su inače stigle dvije ponude, pri čemu je ponuda izraelske tvrtke bila je 40-ak posto povoljnija od druge.

Na pitanje novinara kako komentira navode izraelskih medija prema kojima je Aeronautics u Izraelu pod istragom zbog navodne korupcije, odnosno nepridržavanja ugovora s nekim zemljama, Eshchar je kazao da se radi o lažima, odnosno podmetanju konkurencije te da će sustavi sigurno i na vrijeme bit isporučeni Hrvatskoj.