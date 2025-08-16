Vojska helikopterom Black Hawk prevezla ozlijeđenu Turkinju iz Dubrovnika u Zagreb

U 21.20 sati helikopter Mi-171sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila s četiri člana posade poletio je iz vojarne 'Knez Trpimir' kod Divulja prema Dubrovniku, gdje je preuzeo ozlijeđenu osobu i dva člana medicinskog tima u njezinoj pratnji, navode u priopćenju.

Nakon povratka u Divulje, gdje ih je već čekao helikopter Black Hawk UH-60M s tročlanom posadom iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila koji je došao iz vojarne " Lučko" Zagreb, ozlijeđena i medicinski tim prevezeni su u KB Dubrava, gdje je pacijentica predana na daljnje medicinsko zbrinjavanje u 00.45 minuta.