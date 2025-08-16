MUNJEVITA AKCIJA

Vojska helikopterom Black Hawk prevezla ozlijeđenu Turkinju iz Dubrovnika u Zagreb

M.Č./Hina

16.08.2025 u 13:28

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: MORH
Bionic
Reading

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) noćas je hitnim medicinskim zračnim prijevozom prevezlo tursku državljanku s ozlijeđenom kralježnicom iz Dubrovnika u zagrebački KB Dubrava na daljnje zbrinjavanje, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane

U 21.20 sati helikopter Mi-171sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila s četiri člana posade poletio je iz vojarne 'Knez Trpimir' kod Divulja prema Dubrovniku, gdje je preuzeo ozlijeđenu osobu i dva člana medicinskog tima u njezinoj pratnji, navode u priopćenju.

Nakon povratka u Divulje, gdje ih je već čekao helikopter Black Hawk UH-60M s tročlanom posadom iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila koji je došao iz vojarne " Lučko" Zagreb, ozlijeđena i medicinski tim prevezeni su u KB Dubrava, gdje je pacijentica predana na daljnje medicinsko zbrinjavanje u 00.45 minuta.

vezane vijesti

"Zahvaljujući brzoj koordinaciji i predanosti dviju eskadrila, ozlijeđena osoba je u najkraćem mogućem vremenu, unatoč izazovnim noćnim uvjetima, sigurno prevezena iz Dubrovnika u Zagreb", navodi MORH i dodaje kako je za obje eskadrile let bio izazovan, budući da se radilo o ozljedi kralježnice što zahtijeva iznimno miran i staložen let.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PUTIN I TRUMP u DOGOVORIMA

PUTIN I TRUMP u DOGOVORIMA

Vojni analitičar Marinko Ogorec: Ovo je uvod u sigurnosno preslagivanje na globalnoj sceni
BRUTALAN NAPAD u SRBIJI

BRUTALAN NAPAD u SRBIJI

VIDEO Maskirani napadači upali u kafić i demolirali ga. Palicama udarali po ljudima
PO UZORU NA ČLANAK 5. NATO-a

PO UZORU NA ČLANAK 5. NATO-a

Washington ponudio Kijevu sigurnosna jamstva: Garantiramo, ali uz pristanak Putina

najpopularnije

Još vijesti