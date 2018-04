Tolušić: Hrvatska hrana je najkvalitetniji proizvod koji domaći potrošač može kupiti

Europskim novcem sufinanciran je novi osječki laboratorij Inspecto Lab za kontrolu prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda. To je jedan od 39 službenih laboratorija u Hrvatskoj, a privatnih ovoga tipa tek je pet. Projekt je vrijedan 24,5 milijuna kuna

' Laboratorij je koncipiran tako da ima sve sljedivosti, od polja do zdravstvene ispravnosti proizvoda. Kada kažem gotov proizvod, onda možemo ponuditi ispitivanja iz područja mikrobiologije, zdravstvene ispravnosti hrane. Možemo odrediti sve pesticide u grupi od nekih 500 aktivnih tvari, mikotoksine, teške metale, sve vrste kontaminata', objasnio je prilikom otvorenja čime se bave u Inspectu vlasnik i direktor tvrtke Ante Nevistić .

Potvrdio je to i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić otvarajući novi laboratorij.

Na pitanje kakva je hrana u Hrvatskoj, Nevistić odgovara kako je to širok pojam.

'Osobno smatram, kada govorimo o hrvatskoj hrani, da je ona najkvalitetniji proizvod koji hrvatski potrošač može kupiti. Sve proizvođače kontroliramo na dnevnoj razini, pogotovo kada je u pitanju meso, i to može građanima omogućiti povjerenje u ono što se nalazi na policama', komentirao je ministar Tolušić kvalitetu hrvatske hrane.

Na novinarsko pitanje o povratku Državnog inspektorata, odnosno objedinjavanja različitih inspekcija koje su sada razbacane po različitim ministarstvima, rekao je kako će inspekcije koje se bave hranom ostati samostalne jer su najvažnije i nikada nisu bile dio inspektorata.

'Podržavam to. Hrana je osjetljivo pitanje i područje te se o njemu mora voditi posebna briga', dodao je on.

Na upit kako farmaceutske tvrtke mijenjaju tarifne brojeve proizvoda da bi izbjegle plaćanje PDV-a rekao je: 'Upozorili su me. Kontroliramo to u suradnji s Ministarstvom financija i Poreznom, a ako se to utvrdi, bit će najoštrije kažnjene.'