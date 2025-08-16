NAJSTROŽA OSUDA

Francuska poziva Izrael da odustane od projekta naselja na Zapadnoj obali

V. Mo./Hina

16.08.2025 u 22:54

Ilustracija/Gradnja na Zapadnoj obali
Ilustracija/Gradnja na Zapadnoj obali Izvor: EPA / Autor: ALAA BADARNEH
Bionic
Reading

Francuska je u subotu pozvala Izrael "da odustane od svog projekta" izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, što "predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova

"Francuska najstrože osuđuje odluku izraelskih vlasti da potvrde projekt naselja E1, koji predviđa izgradnju više od 3000 stambenih jedinica istočno od Jeruzalema", rekao je glasnogovornik ministarstva.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich (krajnja desnica) pozvao je u četvrtak na ubrzanje ključnog projekta izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali i aneksiju ovog palestinskog teritorija koji Izrael okupira od 1967., kao odgovor na najave nekoliko zemalja o priznavanju Države Palestine.

vezane vijesti

Suočene s kontinuiranom izraelskom ofenzivom u Pojasu Gaze i humanitarnom katastrofom na ovom palestinskom teritoriju, nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, najavile su da razmatraju priznavanje Države Palestine na Općoj skupštini UN-a u rujnu.

Pariz smatra da bi dovršetak ovog projekta naseljavanja "podijelio Zapadnu obalu na dva dijela i ozbiljno potkopao rješenje dviju država, jedino rješenje koje može jamčiti trajni mir i sigurnost za Izraelce i Palestince".

Francuska naglašava da "ostaje mobilizirana zajedno sa svojim europskim partnerima kako bi povećala pritisak na Izrael da prekine aktivnosti naseljavanja, uključujući i putem novih sankcija protiv pojedinaca i subjekata odgovornih za aktivnosti naseljavanja".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REUTERSOVA ANALIZA

REUTERSOVA ANALIZA

Putin je pobjednik samita na Aljasci, ali nije dobio sve, evo detalja
POLITIČKA ANALIZA

POLITIČKA ANALIZA

Puljić: Putin ne želi teritorij, nego ukinuti suverenitet Ukrajine. On je Milošević s nuklearnim oružjem
IRON RHINE

IRON RHINE

Strah od Rusa: Hoće li ponovo oživjeti željeznička žila kucavica iz Prvog i Drugog svjetskog rata?

najpopularnije

Još vijesti