Francuska poziva Izrael da odustane od projekta naselja na Zapadnoj obali

Francuska je u subotu pozvala Izrael "da odustane od svog projekta" izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, što "predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova
"Francuska najstrože osuđuje odluku izraelskih vlasti da potvrde projekt naselja E1, koji predviđa izgradnju više od 3000 stambenih jedinica istočno od Jeruzalema", rekao je glasnogovornik ministarstva.
Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich (krajnja desnica) pozvao je u četvrtak na ubrzanje ključnog projekta izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali i aneksiju ovog palestinskog teritorija koji Izrael okupira od 1967., kao odgovor na najave nekoliko zemalja o priznavanju Države Palestine.
Suočene s kontinuiranom izraelskom ofenzivom u Pojasu Gaze i humanitarnom katastrofom na ovom palestinskom teritoriju, nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, najavile su da razmatraju priznavanje Države Palestine na Općoj skupštini UN-a u rujnu.
Pariz smatra da bi dovršetak ovog projekta naseljavanja "podijelio Zapadnu obalu na dva dijela i ozbiljno potkopao rješenje dviju država, jedino rješenje koje može jamčiti trajni mir i sigurnost za Izraelce i Palestince".
Francuska naglašava da "ostaje mobilizirana zajedno sa svojim europskim partnerima kako bi povećala pritisak na Izrael da prekine aktivnosti naseljavanja, uključujući i putem novih sankcija protiv pojedinaca i subjekata odgovornih za aktivnosti naseljavanja".