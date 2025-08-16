Francuska poziva Izrael da odustane od projekta naselja na Zapadnoj obali

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich (krajnja desnica) pozvao je u četvrtak na ubrzanje ključnog projekta izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali i aneksiju ovog palestinskog teritorija koji Izrael okupira od 1967., kao odgovor na najave nekoliko zemalja o priznavanju Države Palestine.

"Francuska najstrože osuđuje odluku izraelskih vlasti da potvrde projekt naselja E1, koji predviđa izgradnju više od 3000 stambenih jedinica istočno od Jeruzalema", rekao je glasnogovornik ministarstva.

Suočene s kontinuiranom izraelskom ofenzivom u Pojasu Gaze i humanitarnom katastrofom na ovom palestinskom teritoriju, nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, najavile su da razmatraju priznavanje Države Palestine na Općoj skupštini UN-a u rujnu.

Pariz smatra da bi dovršetak ovog projekta naseljavanja "podijelio Zapadnu obalu na dva dijela i ozbiljno potkopao rješenje dviju država, jedino rješenje koje može jamčiti trajni mir i sigurnost za Izraelce i Palestince".

Francuska naglašava da "ostaje mobilizirana zajedno sa svojim europskim partnerima kako bi povećala pritisak na Izrael da prekine aktivnosti naseljavanja, uključujući i putem novih sankcija protiv pojedinaca i subjekata odgovornih za aktivnosti naseljavanja".