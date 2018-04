Tolušić: Poljoprivreda ima svjetlu budućnost, gradit će se i 100 vrtića

U podne je otvoren natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja. Do 13. lipnja na njega se mogu prijaviti svi poljoprivrednici od 18 do 40 godina. Na raspolaganju im je 132,6 milijuna kuna. Koja su nova pravila i uvjeti za prijavu, na koliko novca mogu računati, za što će se on sve moći iskoristiti te koji su rezultati do sada provedenih mjera u Temi dana HRT je razgovarao s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem.

Istaknuo je da je do sada ugovoreno preko 600 projekata za mlade poljoprivrednike i od danas je krenuo novi natječaj za otprilike 400-tinjak novih projekata. Tolušić je rekao da je novost da se mogu javiti i mladi poljoprivrednici koji se bave i nekom drugom djelatnošću. Mogu dobiti manju svotu do 20.000 eura, a oni kojima je poljoprivreda primarna djelatnost mogu dobiti do 50.000 eura.

'Očekujem da će se naši mladi javiti. Poljoprivreda ima svijetlu budućnost u Hrvatskoj i trebaju nam mladi i sposobni ljudi, rekao je Tolušić. Naglasio je da je vrlo široka lepeza za što će se novac moći koristiti - od nabave strojeva, opreme, izgradnje plastenika, nabave životinja.