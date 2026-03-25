Rat izvan kontrole: 'Libanon ne smije postati nova Gaza'

'Model Gaze ne smije se ponoviti u Libanonu', naglasio je.

' Hezbolah mora prestati s napadima na Izrael. A Izrael mora prekinuti svoje vojne operacije i napade na Libanon , gdje su civili najviše pogođeni.'

'Širom regije i izvan nje, civili trpe teške štete i žive u dubokoj nesigurnosti. To sam vidio tijekom svog nedavnog posjeta Libanonu', rekao je Antonio Guterres novinarima.

On je to izjavio nakon što je krajnje desni izraelski ministar financija Bezalel Smotrich početkom ožujka zaprijetio da će južna predgrađa Bejruta, uporište proiranskog libanonskog islamističkog pokreta Hezbolaha, pretrpjeti isto razaranje koje je Izrael nanio Gazi od početka rata protiv palestinske skupine Hamasa.

No osim Libanona, gdje izraelska vojska nastavlja svoju ofenzivu, Antonio Guterres izrazio je zabrinutost i za situaciju u cijeloj regiji.

Krajem veljače, neposredno nakon početka izraelsko-američkih napada na Iran, koji je uzvratio udarima na ciljeve u Izraelu i zaljevskim državama, 'upozorio sam da borbe riskiraju pokretanje lančane reakcije koju nitko ne može kontrolirati', naglasio je glavni tajnik.

'Nakon više od tri tjedna, rat je izvan kontrole.'

'Ovaj je sukob premašio granice koje su čak i čelnici smatrali zamislivima. Svijet se suočava s rizikom šireg rata, plime ljudske patnje i dubljeg ekonomskog šoka. Otišlo je predaleko', dodao je.

Pritom je uputio poruku Sjedinjenim Državama, Izraelu i Iranu.

'Moja je poruka Sjedinjenim Državama i Izraelu da je krajnje vrijeme da se rat okonča. (...) Moja je poruka Iranu da je vrijeme da prestane napadati svoje susjede koji nisu strane u sukobu.'

Također je najavio imenovanje francuskog diplomata Jeana Arnaulta svojim 'posebnim izaslanikom koji će voditi napore UN-a u vezi sa sukobom i njegovim posljedicama' te rekao 'da će podržati sve napore posredovanja'.