Što se događa u Splitu? Na ulazu u grad 'krkljanac', posvuda policija

Iz policije za Dalmatinski portal kažu kako su aktivnosti planirane te da je kontrola pojačana zbog vikenda.

Naime, policija je u petak izvijestila kako će tijekom vikenda pojačano nadzirati promet s posebnim naglaskom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja i ponavljača prekršaja. Kako su naveli iz policije, posebna pozornost posvećena je grubom kršenju ograničenja brzine, vožnji pod utjecajem alkohola, nekorištenju sigurnosnog pojasa na svim sjedalima te zaštitne kacige na motociklima. Također će se sankcionirati i distrakcije u prometu, poput korištenja mobitela tijekom vožnje ili kod pješaka.