Dramatična utrka kroz Hormuz: BBC otkrio kako je dio brodova uspio pobjeći od iranske kontrole

Prema analizi pomorskih podataka tvrtke Linerlytica, dio MSC-ove flote pokušao je iskoristiti kratkotrajno ponovno otvaranje tjesnaca u petak kako bi napustio Perzijski zaljev, gdje su brodovi bili blokirani od početka sukoba, navodi BBC .

Dva od triju brodova koje je Iran presreo u Hormuškom tjesnacu pripadaju najvećoj svjetskoj brodarskoj kompaniji MSC , a riječ je o kontejnerskim brodovima ‘MSC Francesca’ i ‘MSC Epaminondas’, koji su, prema dostupnim podacima, zadržani od strane Iranske revolucionarne garde.

Četiri broda – ‘MSC Clara’, ‘MSC Grace’, ‘MSC Margrit XIII’ i ‘MSC Madeleine’ – uspjela su se probiti do Arapskog mora, pri čemu su, kako se navodi, tijekom rizične plovidbe isključili transpondere kako bi prikrili svoju lokaciju. Uz njih, iz zone su se izvukla još dva kontejnerska broda.

S druge strane, ‘MSC Francesca’ i ‘MSC Epaminondas’ nisu uspjeli napustiti područje te su ih, prema istim izvorima, presrele i zadržale snage Iranske revolucionarne garde, navodno radi inspekcije.

Kompanija MSC zasad se nije oglasila. Riječ je o globalnom brodarskom divu sa sjedištem u Švicarskoj, čiji brodovi prevoze oko 20 posto ukupne svjetske pomorske trgovine.