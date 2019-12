Predsjednički kandidat Zoran Milanović u petak se obratio biračima i zahvalio svima koji su ga pratili u kampanji

'To je stanje u koje nas je doveo HDZ i njegovi krakovi Kolinda i Bandić. To neće biti moje društvo', naglasio je i dodao kako će se na njegovoj pljeskati svima. 'Birači Peović ili Juričana su oni kojima se ne sviđa druga strana. Kolinda je dovela autobusom ljude na svoju inauguraciju koji su vrijeđali Mesića i Josipovića. To nije moderna država, to su saboteri'.

Rekao je i kako mlađi ljudi dolaze u HDZ, ali stranka ostaje ista. 'Jednom HDZ-ovac, uvijek HDZ-ovac. Dolaze nove generacije, idu u vrh, ali to je sve ista mater. U političkom smislu, da ne bi sada netko rekao da mu spominjem majku. 'Dakle, to je isti oblik pnašanja - mazni, ukradi, privatiziraj vilu na Pantovčaku. U socijalizmu je bilo ružnih stvari, ali nije se toliko kralo'.