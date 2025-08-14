Milanović: Pred Europom neizvjesne godine, Hrvatska si ne smije dopustiti avanturizam

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u četvrtak iz Jelse kako su pred Europom, a time i pred Hrvatskom, neizvjesne godine, a u situaciji kada je Europska unija slabija od globalnih igrača treba izbjegavati politički i gospodarski avanturizam

"Pred Europom su neizvjesne godine, pa tako onda i pred Hrvatskom. I zato je bitno da budemo tamo gdje znamo da smo sigurni i da ne budemo avanturisti. Jer, uvijek ima vremena za avanturu, ali za pojedince. Države i oni koji ih vode ne smiju si dopustiti avanturizam“, poručio je predsjednik Milanović iz Jelse, u kojoj je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine i blagdana Velike Gospe. Ustvrdio je i da je Europska unija slabija od globalnih igrača s obzirom na prirodne resurse i tehnološki razvoj.

"U tom svijetu mi moramo biti lojalni, pristojni i suradljivi s drugima, ali gledati svoj interes i biti svjesni da je do Hrvatske – i na kraju krajeva do Jelse – stalo samo nama i nikom drugome“, dodao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju. Za Jelsu je rekao da je jedna od imućnijih i bogatijih zajednica, ali da nema razloga i opravdanja da se to ne podigne na još višu razinu te da se „još više ne zakorači i ne prodre u prostor neovisnosti i samostalnosti“. „Toga bez novaca i jakih financija nema“, istaknuo je Milanović i dodao da moramo biti svjesni koji je naš interes.

Zoran Milanović u Jelsi Izvor: Ured predsjednika RH / Autor: Dario Andrišek



