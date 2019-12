Reiner: 'Škoro će valjda objasniti tko ga proganja, a Milanović izvrijeđao sve slojeve hrvatskog društva, od liječnika do Špičkovine'

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) u emisiji Novi dan N1 televizije komentirao je predsjedničke izbore

Za potporu Steve Culeja Miroslavu Škori navodi da u velikim strankama ne misle svi isto jer bi u tom slučaju bili roboti. Dodaje kako je u presudnim trenucima HDZ uvijek stajao skupa, 'a što se tiče razlika u mišljenjima, one postoje, one su normalne do jednog stupnja - ako prijeđu taj stupanj, onda se vjerojatno čovjek ne slaže s temeljnim postulatima s kojima se možda prije slagao, ali prepustimo to budućnosti da vidimo što će biti'.

Smatra kako je na sučeljavanju Kolinda Grabar Kitarović bila superiornija znanjem i kompetentnošću i rezultatima te da ju ne može ništa ugroziti jer je pokazala kompetentnost, posebno kada je riječ o ovlastima predsjednika, dok su se jedni bavili desetim poslovima pa ne znaju to raditi, a drugi su pokazali svoje kvalitete na političkim funkcijama, narod ih je imao priliku upoznati pa ne vjeruje da će im dati povjerenje.