Karlovački gradonačelnik napao oporbu: Bio je to cirkus koji je otežao promet u gradu

„Drago mi je kad netko dođe u Karlovac, a još mi je draže kad dođe s namjerom da razumije, a ne samo da održi konferenciju i ode“, komentirao je Mandić u priopćenju, dodavši da je šteta što mu se saborske kolege nisu javile jer je „kava uvijek dobra prilika za razgovor, pogotovo o stvarima koje se tiču sugrađana“.

Saborski zastupnici progresivne oporbe iz SDP-a, Možemo!, DOSIP-a i GLAS-a održali su prethodno na ulici u Karlovcu konferenciju za medije na kojoj su najavili kako će zatražiti da država preuzme odgovornost i kroz rebalans državnog proračuna izdvoji novac za sanaciju kuća oštećenih u radovima u povijesnoj jezgri Zvijezdi.

Ocijenio je kako su građani, uz „poznate političke poruke, podvale i neistine“, svjedočili i blokadi ulice tijekom konferencije za novinare.

„Što se tiče današnjeg cirkusa, građani zaslužuju više od toga da ih se koristi kada to određenim političkim strukturama zatreba“, ustvrdio je.

Naglasio je pritom važnost suradnje s Vladom u provedbi projekata, ocijenivši da upravo takav pristup donosi rezultate.

„Svjestan sam da u provedbi projekata nije sve savršeno, ali Karlovac je grad u kojem se radi, rješava i napreduje bez buke i s odgovornošću“, rekao je, dodavši da pojedini političari stavljaju vlastite ambicije ispred stvarnih problema građana, što vidi kao razlog njihova dugotrajnog ostanka u oporbi.

Konferenciju za novinare održali su saborski zastupnici Draženka Polović i Sandra Benčić iz Možemo!, Anka Mrak-Taritaš iz GLAS-a, Dalija Orešković (DOSIP) te predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Oštro su kritizirali učinke projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ te vlast HDZ-a na lokalnoj i državnoj razini, najavivši da će tražiti da država obešteti vlasnike oštećenih objekata u Zvijezdi.

Naveli su pritom da je od 270 objekata u Zvijezdi oštećeno njih 66.

Konferenciju za novinare održali su na uglu Haulikove i Klaićeve ulice oko pola sata, tijekom čega je promet bio otežan.