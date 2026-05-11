Kako izgleda karantena za putnike zaražene hantavirusom?

Nakon pojave smrtonosnog hantavirusa na kruzeru kod Tenerifa, španjolske zdravstvene vlasti aktivirale su stroge epidemiološke mjere za putnike koji su bili izloženi zarazi

Četrnaest Španjolaca koji su bili na kruzeru na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus nalazi se u vojnoj bolnici ‘Gomez Ulla’ u Madridu. Očekuje se da će ondje provesti oko šest tjedana, a španjolski mediji objavili su i protokol koji će se primjenjivati. Protokol za oboljele od hantavirusa koji je odobrilo španjolsko Povjerenstvo za javno zdravstvo isti je kao onaj koji se koristio za ebolu i covid-19. Prvi korak po dolasku u bolnicu je PCR testiranje, koje će biti ponovljeno nakon sedam dana. Također će biti obavljena analiza krvi i kompletan pregled, uključujući kontrolu vitalnih funkcija, prenosi RTS.

Nakon toga svaka osoba bit će smještena u zasebnu sobu, gdje će joj se dva puta dnevno mjeriti temperatura kako bi se što ranije otkrili eventualni simptomi infekcije. Stručnjaci uključeni u ovaj slučaj bit će jedini kontakt koji će 14 Španjolaca imati tijekom karantene. To znači da pacijenti neće moći primati posjete, iako će im biti omogućeni telefonski i videopozivi. Na raspolaganju će imati i telefonsku liniju dostupnu 24 sata dnevno.

🫡Seguridad y profesionalidad.



Más de 30 militares de la @UMEgob, que ha puesto a disposición, también, 11 vehículos y cuatro autobuses, han posibilitado hoy el traslado de los pasajeros del crucero a los aviones hacia sus países de origen.



💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/fzdO6GTnX8 — Ministerio Defensa (@Defensagob) May 10, 2026

Što ako se pojave simptomi? Protokol će se promijeniti ako se pojave simptomi poput vrućice, otežanog disanja, bolova u mišićima ili povraćanja. U tom slučaju osoba će odmah biti premještena u izolacijsku sobu s negativnim tlakom. Riječ je o posebno opremljenoj bolničkoj prostoriji u kojoj je tlak zraka niži nego u hodnicima i okolnim prostorijama. Zbog te razlike zrak ulazi u sobu, ali ne izlazi iz nje, čime se sprječava širenje zaraznih čestica u ostatak bolnice. Ondje će im biti napravljen PCR test krvi i seruma, a ako nalaz bude negativan, ali simptomi i dalje budu prisutni, testiranje će se ponoviti nakon 24 sata.