Tjedan dana od izbijanja: Što znamo, a što ne znamo o hantavirusu i zašto je andski soj posebno opasan

Tjedan dana nakon što je na kruzeru MV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom otkrivena zaraza hantavirusom od koje su preminule tri osobe, svjetska javnost raspolaže sve većim brojem informacija o vrsti, soju i mogućim implikacijama izbijanja tog virusa. Ipak, iako je soj u ovom slučaju identificiran i svi apeliraju na smirenje situacije, još uvijek postoji dosta toga što ne znaju ni znanstvenici - primjerice, kako je virus stigao na brod

Podsjetimo, nakon izbijanja hantavirusa prošle nedjelje evakuirano je preko 140 putnika i članova posade s kruzera, nakon čega su zdravstvene vlasti u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Singapuru, Južnoj Africi i drugim zemljama izolirali osobe koje su bile u kontaktu sa njima.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da hantavirus prvenstveno šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima. Najčešći način prenošenja zaraze među ljudima je kada se virus u izmetu glodavaca, slini i urinu prenese u zrak, što se događa nakon čišćenja prostora na kojima se gnijezde miševi i štakori. Hantavirus obično ima simptome slične gripi, poput umora i vrućice, jedan do osam tjedana nakon izlaganja. Četiri do deset dana kasnije pojavljuju se kašalj, kratkoća daha i tekućina u plućima. Ne postoji specifična terapija za infekciju hantavirusom, pa se liječenje usredotočuje na potpornu njegu, uključujući odmor i tekućinu. Stručnjaci kažu da se izloženost hantavirusu može smanjiti odvraćanjem i uklanjanjem glodavaca iz područja u kojima borave ljudi. Također preporučuju izbjegavanje usisavanja ili metenja osušenog izmeta, što virusu može dati efekt aerosola.

Ulazak broda s putnicima zaraženima hantavirusom u luku Granadilla de Abona na Tenerifama (fotogalerija) Izvor: EPA / Autor: Ramon de la Rocha

Andski soj je 40 posto smrtonosan Soj hantavirusa koji je predominantan na američkom kontinentu napada pluća i ima stopu smrtnosti od oko 40 posto. Najpoznatiji slučaj u javnosti onaj je pijanistice Betsy Arakawe, supruge glumca Genea Hackmana, koja je umrla od bolesti u Novom Meksiku 2025. Riječ je o andskom soju, koji je i u ovom slučaju identificiran kao onaj koji se proširio brodom. Njegov izvor najčešće je u Argentini i Čileu, te je i ranije zabilježen prijenos ovog virusa s čovjeka na čovjeka.

Stručnjaci za Sky News kažu da je identifikacija soja korak u pravom smjeru, jer to znači da zdravstveni dužnosnici točno znaju s čime se bore. 'Ovaj soj je endemski u Argentini, a njegov domaćin je dugorepi patuljasti rižin štakor, koji, koliko je poznato, ne živi na brodovima. Otuda se nameće pitanje kako je zarada stigla na brod', kaže profesor Paul Hunter sa sveučilišta East Anglia. Dr. Michael Head, viši istraživački suradnik za globalno zdravlje na Sveučilištu u Southamptonu, navodi primjer prethodne epidemije andskog soja. 'U jednoj epidemiji u Argentini došlo je do jednokratne izloženosti glodavcima iz okoliša, a tri pacijenta sa simptomima su zatim zarazila druge na prepunim društvenim događajima, što je rezultiralo s 34 slučaja i 11 smrtnih slučajeva', kaže Head. Stručnjak za zarazne bolesti Kentaro Iwata rekao je za Sky News da postoje tri ključne stvari o hantavirusu koje još uvijek ne znamo: podrijetlo infekcije, njezina prenosivost i razdoblje inkubacije - vrijeme između zaraze i pojave simptoma.

Je li hantavirus velika prijetnja kao COVID? U javnosti postoji zabrinutost da će hantavirus dovesti do još jedne pandemije, ali stručnjaci su rekli da je to malo vjerojatno i WHO smatra da je rizik za širu javnost nizak. Maria Van Kerkhove, epidemiologinja u WHO-u, kaže: 'Ovo nije sljedeći COVID, ali je ozbiljna zarazna bolest. Većina ljudi nikada neće biti izložena ovoj zarazi'. Stručnjak za globalno zdravstveno pravo, profesor Larry Gostin, rekao je da je hantavirus smrtonosniji od COVID-a, ali daleko manje prenosiv. 'Neki ljudi u medijima su to preuveličali: ovo neće biti pandemija i neće biti dugotrajna, trajna epidemija osim ako se stvari brzo ne promijene. Zaista je vrlo teško prenijeti ovu bolest; morate biti u vrlo bliskom kontaktu dulje vrijeme s nekim tko je izložen. Nećete samo ući u predvorje hotela ili nekoga na ulici i dobiti ovo. Ljudi mogu biti uvjereni da je rizik vrlo, vrlo nizak', kaže Gostin. Dodao je upozorenje da je nova varijanta uvijek moguća i da bi je to moglo učiniti prenosivijom od prethodnih sojeva. 'Moramo ovo shvatiti ozbiljno jer je u mnogim aspektima ovo smrtonosnije od COVID-a, odnosno patogenije je, ali nema sposobnost prenošenja ni blizu SARS-COV2', rekao je.

Koliko je slučajeva zabilježeno? Do sada se osam osoba razboljelo, a njih troje preminulo - nizozemski par, oboje u dobi od 69 godina, i njemački putnik (iako još nije potvrđeno jesu li svi umrli od virusa). Potvrđeno je da je šestero od tih osoba zaraženo virusom, a još dva sumnjiva slučaja, prema WHO-u. Tri britanska putnika imaju sumnju na slučajeve hantavirusa, prema britanskoj Agenciji za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), koja kaže da nitko od njih trenutno nije u Ujedinjenom Kraljevstvu. Jedan od britanskih putnika nalazi se na otoku Tristan da Cunha, u južnom Atlantiku, gdje su se putnici s kruzera iskrcali prošli mjesec. Drugi, za kojeg se pretpostavlja da je 69-godišnjak, odveden je u Južnu Afriku 27. travnja, dok je treći Britanac Martin Anstee (56), koji je 6. svibnja skinut s broda i prevezen u Nizozemsku, gdje prima specijaliziranu medicinsku skrb.