Još jedna najava: Portugal će priznati Palestinu

Ministarstvo vanjskih poslova Portugala objavilo je to uoči Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) koja se održava sljedećeg tjedna u New Yorku.

Izrael je osudio taj potez, a premijer Benjamin Netanyahu rekao je da se time "nagrađuje teror" nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

Predsjednik Donald Trump, tijekom državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je da se ne slaže s priznanjem.

Oko tri četvrtine od 193 članice UN-a već priznaje palestinsku državu, koja je 2012. godine dobila status države promatračice koja nije članica.

Dok se svjetski čelnici pripremaju za okupljanje na Općoj skupštini UN-a u utorak, izraelski tenkovi i trupe nastavljaju napredovati prema gradu Gazi kao dio kopnene ofenzive, koja je prisilila tisuće ljudi na bijeg.

Izraelska vojska pokrenula je kampanju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoce.

Prema podacima ministarstva zdravstva tog područja, u izraelskim napadima u Gazi od tada je ubijeno najmanje 65.141 osoba.