Iran spreman na veliki ustupak: Žele izbjeći američki napad

Iran je dao naslutiti da je spreman na ustupke po pitanju svoga nuklearnog programa u pregovorima sa SAD-om u zamjenu za ukidanje sankcija i prepoznavanje iranskog prava na obogaćeni uranij, dok zemlja nastoji odvratiti američki napad

Obje strane i dalje su duboko podijeljene, čak i po pitanju opsega i mehanizma razornih američkih sankcija, nakon dvije runde pregovora, rekao je viši iranski dužnosnik Reutersu. No ovo je prvi puta, prenosi Reuters, da Iran nudi nove ustupke otkad su njihovi pregovori okončani prošli tjedan, kad se doimalo da se dvije strane udaljuju i da je vojni sukob sve izvjesniji. Analitičari kažu da ovaj potez daje naslutiti da Teheran pokušava održati diplomaciju živom te odbiti žestoki američki napad.

Dužnosnik je rekao da će Teheran ozbiljno razmotriti kombinaciju slanja polovine svoga najobogaćenijeg uranija u inozemstvo, ostatak razrijediti te će sudjelovati u osnivanju regionalnog konzorcija za obogaćenje, što je ideja koja se povremeno pojavljivala u iranskoj diplomaciji. Iran bi to učinio u zamjenu za američko priznanje da Iran ima pravo na "miroljubivo nuklearno obogaćenje" prema sporazumu koji bi također uključivao ukidanje ekonomskih sankcija, rekao je dužnosnik. Dodatno, Iran je ponudio američkim kompanijama da sudjeluju kao izvođači radova u velikim iranskim naftnim i plinskim industrijama, rekao je dužnosnik, u pregovorima koji nastoje razriješiti desetljećima dugačak prijepor glede nuklearnih aktivnosti Teherana. "Unutar gospodarskog paketa prema pregovorima, SAD-u su također ponuđene mogućnosti za ozbiljno ulaganje i opipljive gospodarske interese u iranskoj naftnoj industriji", rekao je dužnosnik. Washington na obogaćenje unutar Irana gleda kao na potencijalni put prema nuklearnom oružju. Iran niječe da nastoji razviti nuklearno oružje i želi da njegovo pravo na obogaćeni uranij bude prepoznato.

Iranske balističke rakete i projektili Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Hossein Velayati







Iran i SAD nastavili su pregovore ranije ovaj mjesec dok SAD gomila vojsku na Bliskom istoku. Iran je prijetio napasti američke baze u regiji ako bude prvi napadnut. "Posljednja runda pregovora pokazala je da se američke ideje u vezi s opsegom i mehanizmom ukidanja sankcija razlikuju od iranskih zahtjeva. Obje strane moraju postići razuman vremenski okvir za ukidanje sankcija”, rekao je dužnosnik. "Plan mora biti razuman i utemeljen na zajedničkim interesima." Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je u nedjelju da očekuje da će se sastati s posebnim izaslanikom predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom u Ženevi u četvrtak, dodavši da i dalje postoje "dobre mogućnosti" diplomatskog rješenja. Arakči je u petak rekao da očekuje da će imati nacrt protuprijedloga spreman za nekoliko dana, dok je Trump rekao da razmatra ograničene vojne napade. U nedjelju, Witkoff je rekao da je predsjednik bio znatiželjan zašto Iran još uvijek nije "kapitulirao" i pristao da ograniči svoj nuklearni program.

Nosač aviona USS Theodore Roosevelt Izvor: EPA / Autor: STR







