HDZ napao Možemo!: 'Jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova uzimaju novac'

Gradska organizacija HDZ-a u Zagreb uputila je kritike na račun stranke Možemo! putem priopćenja
U svom istupu simbolično se osvrću na Prvi svibnja, opisujući prizor u kojem gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno s predstavnicima Možemo! i SDP dijeli besplatne obroke građanima. Taj prizor nazivaju ‘idiličnim’, no istodobno tvrde da se, dok se građanima pruža simbolična pomoć, iz njihovih džepova izvlači novac koji završava kod organizacija povezanih s političkim strukturama.
"Prvi svibnja - Praznik rada. Idilična slika: gradonačelnik Tomašević, Možemo! i SDP zagrebačkim radnicima i umirovljenicima dijele besplatan grah. Dok im jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova tih istih ljudi uzimaju novac i usmjeravaju ga u svoje udruge, s kojima su povezani kroz kadrove i političke veze', navode iz zagrebačkog HDZ-a.
Naglašavaju kako je riječ o iznosima koji, kako navode, nadilaze financijske mogućnosti prosječnog radnika ili umirovljenika. Prema njihovim podacima, sedam udruga koje dovode u vezu s osobama bliskima Možemo! u 2025. godini bilježi prosječan rast financiranja od 489 posto u odnosu na 2021. godinu.
Konkretno, spominju udruge DOMINO, Multimedijalni institut, Kulturtreger, Kontejner, Restart, K-zona i Bijeli val. Ukupna sredstva za te organizacije, tvrde, porasla su s 167.424 eura na 955.457 eura, što predstavlja povećanje od 471 posto, dok pojedine udruge dosežu i rast do 693 posto.
S druge strane, ističu kako su druge skupine organizacija dobile znatno manja povećanja. Braniteljske udruge bilježe rast od 14 posto, a socijalne i udruge osoba s invaliditetom 46 posto.
U zaključku poručuju da građani Zagreba, koji, kako navode, plaćaju najvišu stopu poreza na dohodak u državi, imaju pravo dobiti jasna objašnjenja o kriterijima dodjele gotovo milijun eura javnog novca. Posebno problematiziraju činjenicu da, prema njihovim tvrdnjama, spomenute udruge ne pokazuju povećanje opsega aktivnosti, mjerljive rezultate niti rast broja korisnika.
Upozoravaju da bez transparentnih odgovora gradske uprave ovakvi podaci, kako kažu, ‘otvaraju ozbiljne sumnje u upravljanje javnim novcem’.