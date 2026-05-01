HDZ napao Možemo!: 'Jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova uzimaju novac'

U svom istupu simbolično se osvrću na Prvi svibnja, opisujući prizor u kojem gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno s predstavnicima Možemo! i SDP dijeli besplatne obroke građanima. Taj prizor nazivaju ‘idiličnim’, no istodobno tvrde da se, dok se građanima pruža simbolična pomoć, iz njihovih džepova izvlači novac koji završava kod organizacija povezanih s političkim strukturama.

"Prvi svibnja - Praznik rada. Idilična slika: gradonačelnik Tomašević, Možemo! i SDP zagrebačkim radnicima i umirovljenicima dijele besplatan grah. Dok im jednom rukom dijele grah, drugom iz džepova tih istih ljudi uzimaju novac i usmjeravaju ga u svoje udruge, s kojima su povezani kroz kadrove i političke veze', navode iz zagrebačkog HDZ-a.

Naglašavaju kako je riječ o iznosima koji, kako navode, nadilaze financijske mogućnosti prosječnog radnika ili umirovljenika. Prema njihovim podacima, sedam udruga koje dovode u vezu s osobama bliskima Možemo! u 2025. godini bilježi prosječan rast financiranja od 489 posto u odnosu na 2021. godinu.

Konkretno, spominju udruge DOMINO, Multimedijalni institut, Kulturtreger, Kontejner, Restart, K-zona i Bijeli val. Ukupna sredstva za te organizacije, tvrde, porasla su s 167.424 eura na 955.457 eura, što predstavlja povećanje od 471 posto, dok pojedine udruge dosežu i rast do 693 posto.