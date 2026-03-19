Iran objavio snimku: 'Ovo je trenutak kad smo pogodili nevidljivi američki F-35'

Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što ga je pogodila, prema dva izvora upoznata sa situacijom, vatra za koju se vjeruje da je došla s iranske strane
Kapetan Tim Hawkins, glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva, rekao je da je zrakoplov pete generacije stealth "letio u borbenoj misiji iznad Irana" kada je bio prisiljen sletjeti. Hawkins je rekao da je zrakoplov sigurno sletio i da se incident istražuje.
'Zrakoplov je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju', dodao je Hawkins. 'Ovaj incident je pod istragom.'
Iran objavio snimku
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je njezina protuzračna obrana pogodila američki borbeni avion F-35 oko 2:50 ujutro iznad središnjeg Irana. Prema njihovim tvrdnjama, zrakoplov je ‘teško oštećen’ i vjerojatno se srušio, no njegova sudbina zasad nije potvrđena.
IRGC navodi da se incident dogodio nakon što su presreli više od 125 ‘američko-cionističkih’ dronova.
Leteća tvrđava
F-35 je višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije koji proizvodi američka tvrtka Lockheed Martin. Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih vojnih aviona na svijetu.
Radi se o tzv. ‘stealth’ zrakoplovu, što znači da je oblikovan i opremljen tako da ga radari teže otkrivaju. To mu omogućuje djelovanje u neprijateljskom zračnom prostoru uz smanjen rizik.
Zrakoplov je višenamjenski, što znači da može obavljati različite zadaće: zračne borbe, napade na ciljeve na tlu, izviđanje i elektroničko ratovanje.
Nije prvi incident s avionima
Ovaj incident bi bio prvi put da je Iran pogodio američki zrakoplov u ratu koji je započeo krajem veljače. I SAD i Izrael u sukobu koriste F-35; zrakoplov košta više od 100 milijuna dolara.
SAD su do sada u ratu izgubile i druge zrakoplove, iako se zna da nijedan nije pogođen neprijateljskom vatrom. Tri američka borbena zrakoplova F-15 greškom su oborila kuvajtska protuzračna obrana, a svih šest članova posade sigurno se katapultiralo. Prošli tjedan, zrakoplov za opskrbu gorivom KC-135 Stratotanker srušio se u zapadnom Iraku , iako uzrok još uvijek nije jasan. Američka vojska izjavila je da incident "nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom". Svih šest članova posade na KC-135 je poginulo.