Iran objavio snimku: 'Ovo je trenutak kad smo pogodili nevidljivi američki F-35'

Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što ga je pogodila, prema dva izvora upoznata sa situacijom, vatra za koju se vjeruje da je došla s iranske strane

Kapetan Tim Hawkins, glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva, rekao je da je zrakoplov pete generacije stealth "letio u borbenoj misiji iznad Irana" kada je bio prisiljen sletjeti. Hawkins je rekao da je zrakoplov sigurno sletio i da se incident istražuje. 'Zrakoplov je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju', dodao je Hawkins. 'Ovaj incident je pod istragom.'

"TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE." 2026/03/01 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 19, 2026

Iran objavio snimku Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je njezina protuzračna obrana pogodila američki borbeni avion F-35 oko 2:50 ujutro iznad središnjeg Irana. Prema njihovim tvrdnjama, zrakoplov je ‘teško oštećen’ i vjerojatno se srušio, no njegova sudbina zasad nije potvrđena. IRGC navodi da se incident dogodio nakon što su presreli više od 125 ‘američko-cionističkih’ dronova. Leteća tvrđava F-35 je višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije koji proizvodi američka tvrtka Lockheed Martin. Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih vojnih aviona na svijetu. Radi se o tzv. ‘stealth’ zrakoplovu, što znači da je oblikovan i opremljen tako da ga radari teže otkrivaju. To mu omogućuje djelovanje u neprijateljskom zračnom prostoru uz smanjen rizik. Zrakoplov je višenamjenski, što znači da može obavljati različite zadaće: zračne borbe, napade na ciljeve na tlu, izviđanje i elektroničko ratovanje.