Hrvatski vojni analitičar: 'Bez ovoga nema sloma Irana'

Dva velika rata - na Bliskom istoku i u Ukrajini pokazuju kako moderno ratovanje sve više ovisi o tehnologiji, ali i kako ni najnaprednija sredstva ne mogu zamijeniti klasične vojne principe

Vojni analitičar Robert Barić u HRT-ovoj emisiji Agenda: Svijet upozorava da unatoč masovnoj uporabi dronova i projektila, nijedan od ovih sukoba nema jasnu strategiju za završetak, niti realne uvjete za brzu pobjedu. Jeftini dron protiv skupog presretača - nova logika ratovanja Govoreći o iranskim dronovima Shahed, Barić ističe kako je riječ o 'jednostavnom, brzom i jeftinom načinu za organiziranje napada na protivnika i njegove ključne instalacije'. 'Jedan Shahed košta 20 do 50 tisuća dolara, dok jedan presretač sustava Patriot stoji i do četiri milijuna dolara, to je jako neracionalno', rekao je. Dodaje kako se ponovno vraća ideja da se rat može dobiti iz zraka. 'Ponovno se javlja ideja da se može pobijediti korištenjem zračne moći. To je zamamna ideja, ali nijedan sukob to do sada nije potvrdio, pa neće ni ovaj, naglasio je.

'Bez kopnene operacije nema sloma Irana' Analizirajući sukob na Bliskom istoku, Barić jasno odbacuje mogućnost ozbiljne kopnene intervencije. 'Da biste krenuli na Iran, trebate barem milijun vojnika i mjesec dana za koncentraciju snaga', istaknuo je. Podsjeća i na iskustva iz prošlih ratova. 'U operacijama poput Desert Storma trebalo je pet do šest mjeseci pripreme. Danas za to nema ni volje ni kapaciteta', naglasio je. Zaključak je jasan - bez ozbiljne kopnene opcije nema šanse da bi Iran popustio, a ta opcija jednostavno nije realna. Sukob bez jedinstvene strategije Barić upozorava kako ni SAD ni Iran nemaju jasno definiranu strategiju. 'Ne postoji jedinstvena strategija ni na američkoj ni na iranskoj strani', poručio je. Posebno kritizira američki pristup. 'Ideja da se dekapitacijom vodstva može riješiti problem potpuno je nerealna - Iran nije Venezuela', dodao je. S druge strane, opisuje izraelski cilj kao dugoročan i radikalan. - Izraelski cilj je neutralizirati Iran pod svaku cijenu, bez obzira na posljedice, rekao je.