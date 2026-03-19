Hrvatski vojni analitičar: 'Bez ovoga nema sloma Irana'

Dva velika rata - na Bliskom istoku i u Ukrajini pokazuju kako moderno ratovanje sve više ovisi o tehnologiji, ali i kako ni najnaprednija sredstva ne mogu zamijeniti klasične vojne principe
Vojni analitičar Robert Barić u HRT-ovoj emisiji Agenda: Svijet upozorava da unatoč masovnoj uporabi dronova i projektila, nijedan od ovih sukoba nema jasnu strategiju za završetak, niti realne uvjete za brzu pobjedu.
Jeftini dron protiv skupog presretača - nova logika ratovanja
Govoreći o iranskim dronovima Shahed, Barić ističe kako je riječ o 'jednostavnom, brzom i jeftinom načinu za organiziranje napada na protivnika i njegove ključne instalacije'. 'Jedan Shahed košta 20 do 50 tisuća dolara, dok jedan presretač sustava Patriot stoji i do četiri milijuna dolara, to je jako neracionalno', rekao je. Dodaje kako se ponovno vraća ideja da se rat može dobiti iz zraka. 'Ponovno se javlja ideja da se može pobijediti korištenjem zračne moći. To je zamamna ideja, ali nijedan sukob to do sada nije potvrdio, pa neće ni ovaj, naglasio je.
'Bez kopnene operacije nema sloma Irana'
Analizirajući sukob na Bliskom istoku, Barić jasno odbacuje mogućnost ozbiljne kopnene intervencije. 'Da biste krenuli na Iran, trebate barem milijun vojnika i mjesec dana za koncentraciju snaga', istaknuo je. Podsjeća i na iskustva iz prošlih ratova.
'U operacijama poput Desert Storma trebalo je pet do šest mjeseci pripreme. Danas za to nema ni volje ni kapaciteta', naglasio je. Zaključak je jasan - bez ozbiljne kopnene opcije nema šanse da bi Iran popustio, a ta opcija jednostavno nije realna.
Sukob bez jedinstvene strategije
Barić upozorava kako ni SAD ni Iran nemaju jasno definiranu strategiju. 'Ne postoji jedinstvena strategija ni na američkoj ni na iranskoj strani', poručio je. Posebno kritizira američki pristup. 'Ideja da se dekapitacijom vodstva može riješiti problem potpuno je nerealna - Iran nije Venezuela', dodao je. S druge strane, opisuje izraelski cilj kao dugoročan i radikalan. - Izraelski cilj je neutralizirati Iran pod svaku cijenu, bez obzira na posljedice, rekao je.
Iran odgovara asimetrično i dugoročno
Iran, prema Bariću, vodi rat na način koji mu najviše odgovara. 'To je strategija horizontalne eskalacije i asimetričnog ratovanja', kazao je. Naglašava kako Iran i dalje ima kapacitete. 'I dalje imaju dovoljno balističkih projektila i velik broj dronova koje mogu proizvoditi praktički kućnom radinosti, dodao je. Cilj je širenje sukoba. 'Umjesto da se fokusiraju samo na Izrael, šire rat na cijelu regiju', poručio je.
Ukrajina: Impresivna obrana, ali ograničeni resursi
Govoreći o Ukrajini, Barić ističe visoku učinkovitost obrane. 'Kod masovnih napada od 400 do 800 dronova i desetaka projektila, uspješnost presretanja od 70 do 90 posto je fantastična', istaknuo je. No, upozorava na problem ovisnosti o zapadnoj pomoći. 'Već sada se odgađaju isporuke sustava, ne samo Ukrajini nego i drugim saveznicima', rekao je.
Ruski gubici i ukrajinski protunapadi
Barić tvrdi da Ukrajina mijenja taktiku i uspješno remeti ruske planove. 'Ukrajinci su vrlo pažljivo tempirali protunapade i potpuno poremetili ruski raspored', naglasio je. Ističe i ključni cilj. 'Cilj je nanijeti Rusiji oko 50.000 gubitaka mjesečno kako bi se onemogućilo popunjavanje snaga', istaknuo je. Dodaje da se ruski sustav regrutacije počinje lomiti. 'To su strahovito veliki gubici i taj sustav polako puca', rekao je.
'Zone ubijanja' - nova realnost bojišta
Opisuje i promjene na terenu. 'Linija bojišta nije nestala, ali je postala vrlo fluidna, istaknuo je. Ključna novost su tzv. sive zone. 'Oko 20 kilometara u oba smjera od linije bojišta postalo je izuzetno opasno, vi to formalno držite, ali ne kontrolirate', kazao je.
Rat bez pobjednika na vidiku
Na kraju, Barić daje sumornu procjenu. 'Sukob u Ukrajini ide prema zamrznutoj fazi, jer nijedna strana ne može napraviti odlučujući pomak', poručio je. I za Bliski istok zaključak nije optimističniji. 'Bez kopnene opcije i jasnog cilja, ovaj sukob može trajati mjesecima, dodao je. U oba slučaja, poruka je ista - moderna tehnologija mijenja način ratovanja, ali ne i njegovu suštinu. Bez jasne strategije i političke volje, ratovi se pretvaraju u dugotrajne i neodlučene sukobe'.