Ministrica zdravstva

Hrstić osudila napad na liječnika u KB-u Sveti Duh

I.J./Hina

26.01.2026 u 16:01

Irena Hrstić
Irena Hrstić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Ministrica zdravstva Irena Hrstić oštro je u ponedjeljak osudila nasrtaj pacijentice na liječnika na hitnom prijemu KB-a Sveti Duh, te istaknula da je liječnik zadobio lakše ozljede i da je nakon napada odmah nastavio raditi.

"Kao ministrica zdravstva osuđujem bilo kakve napade na zdravstvene djelatnike, neovisno o tome radi li se o liječnicima, medicinskim sestrama ili drugim zaposlenicima", poručila je ministrica Hrstić u Bjelovaru reagirajući na fizički napad 54-godišnje pacijentice u subotu navečer na dežurnog liječnika na hitnom prijemu KB Sveti Duh.

Policija je izvijestila da je pacijentica ometala rad liječnika i pritom mu nanijela lakše ozljede, nakon čega je intervenirala policija i privela 54-godišnjakinju.

Odmah nakon što je čula informaciju u medijima o napadu, Hrstić kaže da je nazvala ravnatelja KB-a Sveti Duh koji ju je informirao da "djelatnik nije bio toliko ozlijeđen da ne bi mogao nastaviti raditi".

"Bolnice imaju zadane protokole postupanja, i tako je i napravljeno. Angažirana je policija koja je odmah bila na mjestu događaja i napravljen je izvid. Cijeli je proces sada u nadležnosti policije", poručila je ministrica.

Hrstić je događaj komentirala na otvorenju obnovljenog Odjela fizikalne terapije u bjelovarskoj bolnici te istaknula da nije dobro kada se "na bilo koji način, na bilo koju situaciju reagira agresijom".

