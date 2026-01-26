Hrstić osudila napad na liječnika u KB-u Sveti Duh

Policija je izvijestila da je pacijentica ometala rad liječnika i pritom mu nanijela lakše ozljede, nakon čega je intervenirala policija i privela 54-godišnjakinju.

"Kao ministrica zdravstva osuđujem bilo kakve napade na zdravstvene djelatnike , neovisno o tome radi li se o liječnicima, medicinskim sestrama ili drugim zaposlenicima", poručila je ministrica Hrstić u Bjelovaru reagirajući na fizički napad 54-godišnje pacijentice u subotu navečer na dežurnog liječnika na hitnom prijemu KB Sveti Duh.

Odmah nakon što je čula informaciju u medijima o napadu, Hrstić kaže da je nazvala ravnatelja KB-a Sveti Duh koji ju je informirao da "djelatnik nije bio toliko ozlijeđen da ne bi mogao nastaviti raditi".

"Bolnice imaju zadane protokole postupanja, i tako je i napravljeno. Angažirana je policija koja je odmah bila na mjestu događaja i napravljen je izvid. Cijeli je proces sada u nadležnosti policije", poručila je ministrica.

Hrstić je događaj komentirala na otvorenju obnovljenog Odjela fizikalne terapije u bjelovarskoj bolnici te istaknula da nije dobro kada se "na bilo koji način, na bilo koju situaciju reagira agresijom".