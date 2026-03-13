Pred nama je pretežno sunčan dan. Od idućeg tjedna promjena vremena

Idućih dana na kopnu i moru

Za vikend na kopnu ostaje djelomice sunčano te podjednako toplo, čak i danju malo toplije, a ujutro ne odviše svježe. Tek mala šansa za koji pljusak postoji u gorskim krajevima. No, početkom idućeg tjedna stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, moguće i grmljavinom, najprije na zapadu, u utorak na istoku, ali znatno rjeđe od srijede, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

No, zapuhat će sjeverac, osjetno će osvježiti, dovoljno da u onom najvišem gorju zaleprša i koja pahulja, posebice u noći na srijedu. Bit će to vrijednosti temperatura u okviru prosjeka za sredinu ožujka ili tek malo niže od toga.

Na Jadranu djelomice sunčan vikend u znaku južine, pa je moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. No, i ovdje jače naoblačenje uz češću kišu tijekom ponedjeljka. Obilniji pljuskovi najprije u Istri i na Kvarneru, a u noći na utorak i u Dalmaciji. Oblake će zatim barem djelomice rastjerati umjerena do jaka bura, s njom i temperatura biti malo niža, a na vjetru će se činiti i hladnije.