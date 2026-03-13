Pred nama je pretežno sunčan dan. Od idućeg tjedna promjena vremena

U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a na Jadranu pretežno sunčano, prognoza je za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, osobito u gorju. Ujutro mjestimice magla. Na Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom dijelu uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, na moru ujutro mjestimice umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva
Idućih dana na kopnu i moru
Za vikend na kopnu ostaje djelomice sunčano te podjednako toplo, čak i danju malo toplije, a ujutro ne odviše svježe. Tek mala šansa za koji pljusak postoji u gorskim krajevima. No, početkom idućeg tjedna stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, moguće i grmljavinom, najprije na zapadu, u utorak na istoku, ali znatno rjeđe od srijede, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.
No, zapuhat će sjeverac, osjetno će osvježiti, dovoljno da u onom najvišem gorju zaleprša i koja pahulja, posebice u noći na srijedu. Bit će to vrijednosti temperatura u okviru prosjeka za sredinu ožujka ili tek malo niže od toga.
Na Jadranu djelomice sunčan vikend u znaku južine, pa je moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. No, i ovdje jače naoblačenje uz češću kišu tijekom ponedjeljka. Obilniji pljuskovi najprije u Istri i na Kvarneru, a u noći na utorak i u Dalmaciji. Oblake će zatim barem djelomice rastjerati umjerena do jaka bura, s njom i temperatura biti malo niža, a na vjetru će se činiti i hladnije.