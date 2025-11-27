Hrstić: Dospjeli dug bolnica 500 milijuna eura; oglasile se veledrogerije

Ministrica je dodala kako bolnice svaki mjesec naruče oko 100 milijuna eura što lijekova, što potrošnog medicinskog materijala.

'Aktualni dugi, kada govorimo o dospjelom dugu, negdje je oko 500 milijuna eura u ovom trenutku, ali će se povećavati s obzirom da svaki mjesec ide i nova isporuka', izjavila je ministrica nakon sjednice Vlade na kojoj je donesena odluka o podmirenju djela dugova državnih i županijskih zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama sa 150 milijuna eura iz državnog proračuna.

'U ovom trenutku se trudimo da se redovito plaća barem 50 posto, što nam je konačni cilj', rekla je ministrica.

Ukupno 150 milijuna eura, dodala je, raspodijeljeno je bolničkim ustanovama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti prema jednakim kriterijima za sve, pri čemu su ključni bili iznos dospjelih obveza starijih od 120 dana i količina izvršenog posla u listopadu.

Navela je kako zahvaljuje zdravstvenim ustanovama i cijelom sustavu na odgovornom radu, osobito otkako su uvedeni financijski kartoni bolničkih ustanova i redovno praćenje zaliha, obveza i poteškoća u poslovanju.

Rekla je i kako su ti alati omogućili pravodobno reagiranje i već donose pozitivne rezultate. Dodala je kako vjeruje da će se, kroz partnerski odnos s veledrogerijama i bolnicama, doći do trenutka potpune financijske stabilizacije zdravstvenog sustava.

Herceg: Očekivali smo znatno više

Predsjednik HUP-Koordinacije veledrogerija Jadranko Herceg izjavio je Hini da veledrogerije zahvaljuju Vladi na najnovijoj financijskoj injekciji od 150 milijuna eura, ali da tim iznosom nisu zadovoljne jer su očekivali znatno veći iznos.

'Ne možemo reći da smo zadovoljni jer je ukupni dug bolnica oko 800 milijuna eura, a dospjeli dug približno 580 milijuna. Nakon ove uplate ukupni će dug do kraja mjeseca biti oko 700 milijuna, a dospjeli oko 500 milijuna eura. Očekivali smo znatno više – tražili smo 500 milijuna, nadali se barem 400, a dobili smo 150 milijuna', rekao je.

Dodao je da dug bolnica prema veledrogerijama raste 30 do 35 milijuna eura mjesečno, te da su samo od početka pregovora s Vladom u rujnu obveze porasle za gotovo 100 milijuna eura. 'Ako uzmemo u obzir taj rast, mi smo efektivno dobili oko 50 milijuna. A i u prosincu će nastati novi dug, pa je pitanje što je stvarno pokriveno', istaknuo je.

Osvrnuo se i na uvođenje tzv. financijskog kartona bolnica, poručivši da veledrogerije zasad ne vide financijske učinke jer dugovi i dalje rastu istim tempom.

Unatoč nezadovoljstvu iznosom, Herceg je naglasio da će veledrogerije zahvaljujući ovoj uplati osigurati redovitu opskrbu bolnica lijekovima do kraja godine, bez dodatnog zaduživanja u prosincu. Podsjetio je da se primjerice Medika u listopadu i studenom morala zaduživati kod banaka kako bi nastavila opskrbu, te dodao da je to moguće 'sve dok banke ostanu spremne pratiti veledrogerije'.

Ovo je druga sanacija dugova prema veledrogerijama ove godine, prva je bila krajem rujna u iznosu od 80 milijuna eura.