Država iznajmljuje 25 poslovnih prostora i garaža, pogledajte što se nudi

Državne nekretnine objavile su natječaj za zakup 25 poslovnih prostora i garaža u vlasništvu RH tako da se u desetogodišnji zakup daju poslovni prostori u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Puli, Novom Vinodolskom, Zadru, Splitu i na Braču.

Poslovni prostori za zakup u Zagrebu smješteni su u uličnim prizemljima druge i treće gradske zone. Površinom su od 13 do 60 četvornih metara, a iznosi početnih mjesečnih zakupnina su od 110,54 eura za mali prostor nadomak Ilice u ulici Nad lipom 4A do 514,59 eura za 47 kvadrata prostora na obližnjem Trgu Vladka Mačeka 2. Preostale lokacije u Zagrebu su: Boškovićeva 3, Ozaljska 51, Poljana Zvonimira Dražića 3, Franje Petračića 28, Zvonimirova 6 i Stančićeva 11.

U Osijeku se u zakup daje poslovni prostor nulte zone od 45 kvadrata i početne zakupnine od 343,40 eura. Smješten je nedaleko katedrale, u dvorišnom dijelu zgrade u Županijskoj 11, a nešto niže na križanju Županijske i Gundulićeve može se zakupiti prostor od 15-ak kvadrata s početnom zakupninom od 108,89 eura. Poslovni prostori u prvoj zoni zakupa ponuđeni su u Karlovcu na Trgu bana Petra Zrinskog 4, u Puli na Rivi 14 - Sv. Ivana 3, u Splitu u Matoševoj 9 i na zadarskom Poluotoku u ulici Stomorica 5. Početne mjesečne zakupnine iznose 348,53 eura za 116 kvadrata u Karlovcu, 1.563,43 eura za 70-ak kvadrata u Puli, 1.314 eura za 27 kvadrata u Splitu i 731 euro za 43 kvadrata u Zadru.