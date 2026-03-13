TEŠKE OPTUŽBE

Izraelski ministar oštro kritizirao Milanovića: 'Neprihvatljivo!'

L. Š.

13.03.2026 u 07:49

Zoran Milanović
Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar oštro je kritizirao hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, optuživši ga za antisemitizam zbog njegove retorike o Izraelu

'Ofenzivna retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov govor ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska pripada Međunarodnom savezu za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstavljati antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze', poručio je Sa'ar.

Podijelio je u objavi i screenshot Milanovićeve izjave u kojoj hrvatski predsjednik govori o izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu i sastanku na Pantovčaku.

Podsjetimo, posljednja eskalacija potaknuta je izjavama Garyja Korena koji je u intervjuu pozvao Hrvatsku da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu zbog moguće povezanosti s terorizmom. Na to je reagirao predsjednik Milanović koji je pozvao veleposlanika na razgovor na Pantovčak i poručio mu da ne nanosi štetu Hrvatskoj.

​'Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi. Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam. Međutim, kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje' rekao je Milanović, odbacivši tvrdnje veleposlanika kao nedopustivo miješanje u suverenost Hrvatske.

