Izraelski ministar oštro kritizirao Milanovića: 'Neprihvatljivo!'

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar oštro je kritizirao hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, optuživši ga za antisemitizam zbog njegove retorike o Izraelu
'Ofenzivna retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov govor ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska pripada Međunarodnom savezu za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstavljati antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze', poručio je Sa'ar.
Podijelio je u objavi i screenshot Milanovićeve izjave u kojoj hrvatski predsjednik govori o izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu i sastanku na Pantovčaku.
Podsjetimo, posljednja eskalacija potaknuta je izjavama Garyja Korena koji je u intervjuu pozvao Hrvatsku da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu zbog moguće povezanosti s terorizmom. Na to je reagirao predsjednik Milanović koji je pozvao veleposlanika na razgovor na Pantovčak i poručio mu da ne nanosi štetu Hrvatskoj.
'Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi. Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam. Međutim, kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje' rekao je Milanović, odbacivši tvrdnje veleposlanika kao nedopustivo miješanje u suverenost Hrvatske.