Izraelski ministar oštro kritizirao Milanovića: 'Neprihvatljivo!'

'Ofenzivna retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov govor ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska pripada Međunarodnom savezu za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstavljati antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze', poručio je Sa'ar.

Podijelio je u objavi i screenshot Milanovićeve izjave u kojoj hrvatski predsjednik govori o izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu i sastanku na Pantovčaku.