'Američka mornarica pratit će tankere kroz Hormuški tjesnac čim to bude izvedivo'

Dodao je da kroz Hormuški tjesnac i dalje prolaze pojedini tankeri, uključujući iranske i brodove pod kineskom zastavom, što upućuje na to da Iran zasad nije postavio mine u tom području.

Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u intervjuu za Sky News da bi američka mornarica, moguće uz potporu međunarodne koalicije, mogla početi pratiti brodove čim to bude vojno izvedivo. 'Vjerujem da će, čim to bude vojno moguće, američka mornarica – možda s međunarodnom koalicijom – pratiti brodove kroz tjesnac ', rekao je Bessent.

Teheran prijeti zatvaranjem ključnog prolaza

Napetosti su porasle nakon što je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei u četvrtak poručio da bi učinkovito zatvaranje Hormuškog tjesnaca mogao iskoristiti kao sredstvo pritiska na SAD i Izrael. U govoru je najavio odmazdu za američko-izraelske napade te poručio da Iran 'neće odustati od osvete za krv svojih mučenika'. U isto vrijeme izraelski zračni napadi pogodili su ciljeve u Bejrutu.

Iranski napadi na pomorski promet i energetsku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu već su uzdrmali tržišta: cijena nafte ponovno je premašila 100 dolara po barelu, a svjetske burze zabilježile su pad. Rast cijena dogodio se unatoč odluci razvijenih država da iz strateških rezervi na tržište puste oko 400 milijuna barela nafte, od čega gotovo polovicu iz američkih zaliha.

Rat već koštao SAD milijarde

Tijekom intervjua Bessent je rekao da je rat dosad Sjedinjene Države stajao oko 11 milijardi dolara. Na pitanje postoji li cijena zbog koje bi rekao predsjedniku Donaldu Trumpu da sukob više nije financijski održiv, odgovorio je kratko: 'Apsolutno ne.'

Razgovor je nakratko prekinut kada je Bessenta u Bijelu kuću pozvao pomoćnik s porukom da ga traži predsjednik. Ministar je potom oko dva sata proveo u tzv. operativnom centru za nacionalnu sigurnost u Zapadnom krilu Bijele kuće i potom nastavio intervju.

Napeto između Washingtona i Londona

Geopolitičku napetost pojačao je spor između Washingtona i Londona. Predsjednik Trump prošlog tjedna kritizirao je Ujedinjeno Kraljevstvo, tvrdeći da SAD ne treba saveznike koji se 'uključuju u ratove tek nakon što su već dobiveni'.

Britanski premijer Keir Starmer u početku nije dopustio korištenje britanskih baza za američke napade na Iran, ali je kasnije odobrio njihovu upotrebu za 'obrambene' operacije protiv iranskih raketnih položaja.

Bessent je rekao da je odgoda korištenja baze Diego Garcia značila da su američki bombarderi B-2 morali izvesti 37-satni let umjesto znatno kraće misije. 'Svako odgađanje povećava rizik', rekao je. Unatoč napetostima, naglasio je da SAD i Velika Britanija imaju 'dugu i snažnu povijesnu suradnju' te da će se odnosi dviju zemalja, nakon mogućih 'neravnina na putu', na kraju stabilizirati.