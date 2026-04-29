Đujić: Plenković se treba pogledati i uvidjeti da je glavna svađalica u državi

Točan datum znat će se kada se utvrdi dnevni red, odnosno redoslijed točaka za sjednicu Sabora, no glasanje je najčešće petkom.

Očekuje da će do tada doći i prijedlog , ako dođe, predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića za predsjednika Vrhovnog suda te da će se tada steći uvjeti za glasanje o predsjedniku ili predsjednici Vrhovnog suda kao i tri ustavna suca.

'Sutra se neće glasati o trojici kandidata za Ustavni sud . Glasat će se na prvom idućem glasanju, a to će biti 15. svibnja, budući da Sabor nakon stanke počinje s radom u tjednu od 11. do 15. svibnja', rekao je Ivan Malenica (HDZ), predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u HRT-ovoj emisiji Otvoreno .

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) govoreći o današnjoj sjednici Odbora za pravosuđe rekao je da su od 1. prosinca kada su saslušali tri kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, sedam puta je odbor kojim predsjeda pokušao dati mišljenje o kandidatima.

'Kolege iz HDZ-a ne žele reći svoje mišljenje o kandidatima i njihovo mišljenje vezano je uz trgovinu oko Ustavnog suda', izjavio je Grmoja.

'Sada je sasvim jasno da nikome nije stalo niti do hrvatskog pravosuđa niti do Ustavnog suda, ovdje se vodi politička borba tko će imati prevlast na Ustavnom sudu', naglasio je.

Đujić: SDP je za razgovore, no nije za političku trgovinu

Potpredsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Saša Đujić (SDP) istaknuo je da je Ustav predvidio da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom.

'Da bi se to postiglo potrebno je pregovarati, a u ovakvu smo situaciju došli upravo zbog ponašanja premijera Andreja Plenkovića koji ni s kime ne želi razgovarati i optužuje sve oko sebe, umjesto da pogleda sebe i vidi da je glavna svađalica u državi', poručio je Đujić.

Željko Lacković, član saborskog Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te član DSV-a rekao je da treba "demistificirati" situaciju.

'Svi suci koji su imenovani od uspostavljanja Ustavnog suda bili su posljedica dogovora između dvije stranke HDZ-a i SDP-a', naveo je.

'U ovoj situaciji mislim da HDZ nema problem sa svojim partnerima pristupiti pregovorima i definirati koji su to kandidati koji bi dobili podršku parlamentarne većine. Smatram da postoji na drugoj strani problem u tzv. lijevoj oporbi, gdje jedan od partnera ne daje dovoljnu podršku SDP-u u tom postupku dogovora. Svi do sada izabrani suci bili su dogovor SDP-a i HDZ-a i svi koji će biti u budućnosti izabrani dok je ovakvog saziva bit će posljedica tog dogovora', zaključio je.