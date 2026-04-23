HDZ-ova Filipović: 'Navijat ću za reprezentaciju BiH ogrnuta zastavom Hrvata'

Bi. S. / Hina

23.04.2026 u 22:05

Darijana Filipović Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva Darijana Filipović izjavila je u četvrtak kako će s dresom reprezentacije i ogrnuta zastavom Hrvata navijati za nogometnu vrstu te zemlje na Svjetskom prvenstvu ističući uspjeh 'Zmajeva' kao primjer političarima kako treba uvažavati različitosti

'Gledat ću i navijati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine sa zastavom hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine', rekla je Darijana Filipović gostujući u Dnevniku D Federalne radio televizije (FTV).

Kao oko drugih političkih i društvenih tema, BiH je izrazito podijeljena oko uspjeha nogometne vrste koja se plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Većina Hrvata u zemlji tradicionalno navija za nogometnu reprezentaciju Hrvatske 'Vatrene', a većina Srba podržava nogometnu vrstu Srbiju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio kako neće navijati za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Polemike u zemlji izazvalo je i to što na stadionu u Zenici gdje je pobjedom nad Italijom izboren plasman za prvenstvo nije bilo niti jednog obilježja Hrvata i Srba, nego tisuće zastava s grbom bosanskih kraljeva Kotromanića 'ljiljanima' pod kojom je BiH primljena u UN 1992. i s kojima se identificiraju uglavnom Bošnjaci. 

Darijana FIlipović je istupom na FTV-u ponudila novu kompromisnu perspektivu, uz očuvanje nacionalnog identiteta, ističući kako uspjeh mladih nogometaša može biti poticaj za drukčije političke i odnose između triju naroda. 

'Mislim da mogu i da treba. To može biti primjer kako se uvažavaju različitosti, kako se međusobno poštuje, kako se uvažava drukčiji identitet, a sve u svrhu nekog zajedničkog interesa i cilja', istaknula je HDZ-ova kandidatkinja. 

Filipović ima i dodatni motiv da podržava reprezentaciju BiH budući da za nju igra njezin rođak, stoper Nikola Katić. 

