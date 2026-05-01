Polaganjem vijenaca u Puli obilježen Praznik rada, obratio se i Peđa Grbin

"Za mene osobno, kao i za naš grad Pulu, obilježavanje Međunarodnog praznika rada ima posebno značenje . Za nas to nije samo proslava Praznika rada, već i prisjećanje na povijest ovoga grada, kada su radnici Pule prije 106 godina pokazali kako se bore i kako se treba boriti za svoja prava", kazao je gradonačelnik Pule Peđa Grbin .

Nažalost, dodao je, tada je njihova borba dovela do žrtve. Danas su, srećom, u našem gradu okolnosti drugačije.

"Predstavnici naših oružanih snaga danas su ovdje uz građane i uz radnike ovoga grada – u krajnjoj liniji, i oni su radnici. Danas smo ovdje svi zajedno, no to ne znači da je borba za radnička prava završena", naglasio je.

Možda se, kaže, moja uloga donekle promijenila, možda se promijenio i način borbe, možda se ponekad sa sindikatima nalazimo na suprotnim stranama pregovaračkog stola, ali cilj je isti – osigurati dostojanstven život od rada za sve. Samo to i ništa više. Je li to puno ili malo, zaključit će svatko za sebe. A ja ću sada završiti i reći: Živio Prvi maj!, kazao je Grbin.

Deficit radne snage zahvatio je i Istarsku županiju

Zamjenica župana Istarske županije Gordana Antić čestitala je Međunarodni praznik rada te naglasila da su pred svima veliki izazovi i da je deficit radne snage zahvatio i Istarsku županiju.

Stoga provodimo program za zadržavanje i privlačenje deficitarnog kadra, uz svijest da ga moramo dodatno razvijati kako bismo svi imali pravo na dostojanstven život, a to je u prvom redu pravo na stanovanje. Čovjek i njegovo dostojanstvo trebaju biti u središtu svega, kazala je te svima čestitala Međunarodni praznik rada.

U ime Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Praznik rada čestitao je Denis Buršić te naglasio da su sve rekli 18. travnja na velikom prosvjedu sindikalnih središnjica u Zagrebu gdje je, prema podacima sindikata, bilo prisutno 70.000 ljudi, a govorilo se o borbi protiv korupcije, inflacije, malih plaća i mirovina, nemogućnosti da se mladi ljudi stambeno zbrinu.

Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Vedran Sabljak naglasio je potrebu da, s obzirom na stanje u Hrvatskoj, radnici aktivnije participiraju u borbi za svoja prava. "Nadam se da će se u bližoj budućnosti kod naših mladih probuditi svijest važnosti borbe za svoja prava i da će u duhu 1. maja pokazati hrabrost s ciljem da se njihov glas čuje“, kazao je Sabljak.

U sklopu programa okupljenima su govorili i predsjednica Saveza udruga antifašista Istarske županije Ada Damjanac te predstavnik Zajednice Talijana Pula Ardemio Zimolo.

Program je bio upotpunjen prigodnim glazbenim izvedbama Puhačkog orkestra Grada Pule i zborova kulturno-umjetničkih društva „Lino Mariani“ i „Matko Brajša Rašan“, a završio je polaganjem vijenca i minutom šutnje u čast poginulim radnicima.